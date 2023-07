Znęcał się nad niepełnosprawną babcią. 34-latek w areszcie RDC 05.07.2023 14:12 Agresywny wnuk, który znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją 80-letnią niepełnosprawną został aresztowany. W chwili zatrzymania w organizmie 34-latka znajdowały się ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad seniorką. — Wnuk zniszczył kobiecie telefon komórkowy, żeby nie mogła dzwonić i prosić o pomoc policję — podaje Damian Wroczyński z wyszkowskiej policji.

Mężczyzna znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją 80-letnią i niepełnosprawną babcią (autor: POLICJA WYSZKÓW)

W ubiegły weekend policjanci dostali zgłoszenie dotyczące scysji odbywającej się w jednym z rodzinnych domów na terenie wsi pod Wyszkowem. Z informacji wynikało, że 34-letni mężczyzna będący pod wpływem alkoholu wszczął awanturę ze swoją 80-letnią babcią, która nie była w stanie chodzić.

Funkcjonariusze po udaniu się na miejsce zdarzenia ustalili, że mężczyzna od dłuższego czasu znęca się psychicznie i fizycznie nad kobietą. Jak podaje Damian Wroczyński z wyszkowskiej policji, mężczyzna był agresywny wobec swojej babci, wyzywał ją i poniżał.

— Policjanci zobaczyli w domu przestraszoną, bezbronną, starszą kobietę w wieku osiemdziesięciu lat z licznymi siniakami na ciele. Z relacji kobiety wynikało, że jej wnuk 34-letni mężczyzna znęcał się fizycznie i psychicznie od dłuższego czasu. Wnuk zniszczył kobiecie telefon komórkowy, żeby nie mogła dzwonić i prosić o pomoc policję — podaje Wroczyński.

Rodzina seniorki była zastraszona. W momencie, w którym któryś z członków rodziny stawał w obronie kobiety, był wyzywany, a nawet bity. Mimo że kobieta bała się i cierpiała, to tłumaczyła zachowanie swojego wnuka.

Zarzut dla agresywnego wnuka

W związku z podejrzeniem stosowania przemocy psychicznej oraz fizycznej 34-latek został odizolowany od swojej babci i trafił do policyjnej celi. W chwili zatrzymania w organizmie 34-latka znajdowały się ponad 2 promile alkoholu.

Po nocy spędzonej w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie, mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut znęcania się nad seniorką. Zebrany materiał i wykonane czynności, pozwoliły policjantom oraz prokuratorowi wystąpić z wnioskiem do wymiaru sprawiedliwości o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego.

We wtorek Sąd Rejonowy w Wyszkowie przychylił się do wniosku śledczych i orzekł, że najbliższe 3 miesiące mieszkaniec powiatu wyszkowskiego spędzi za kratami aresztu. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 5 lat więzienia.

