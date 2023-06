Zmasowany atak na kierunkach łymańskim i bachmuckim na wschodzie Ukrainy RDC 21.06.2023 22:59 Do 21 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wysadzenia przez Rosjan zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce – poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko na Telegramie. Siły rosyjskie przypuściły zmasowany atak na kierunkach łymańskim i bachmuckim na wschodzie Ukrainy, zaś siły ukraińskie umocniły się na południu kraju – podało ministerstwo obrony Ukrainy i rzecznik Sztabu Generalnego ukraińskich Sił Zbrojnych. Środa 21 czerwca to 483. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała agenta Federalnych Służb Bezpieczeństwa, który zbierał informacje o lokalizacjach kluczowych podstacji energetycznych na terenie pięciu ukraińskich obwodów – poinformowała SBU w środę na swojej stronie internetowej.

Zatrzymany to mieszkaniec obwodu charkowskiego pracujący w regionalnym oddziale koncernu energetycznego Ukrenergo. Miał on pełny dostęp do roboczej bazy danych i przekazywał stronie rosyjskiej za pośrednictwem kolegi w okupowanej Horliwce w obwodzie donieckim informacje o pracy systemu energetycznego i jej najbardziej narażonych miejscach.

Dane te były wykorzystywane przez stronę rosyjską do przygotowywania nowych lub ponawiania wcześniejszych ataków na podstacje energetyczne w pięciu obwodach: charkowskim, sumskim, połtawskim, donieckim i ługańskim.

Zatrzymanemu grozi dożywocie.

Innego agenta FSB zatrzymano w obwodzie donieckim. Przekazywał on Rosjanom informacje o stanowiskach bojowych i szlakach przemieszczania się sił ukraińskich w okolicach Bachmutu.

Rosyjski atak na wschodzie, siły ukraińskie umacniają się na południu

Siły rosyjskie przypuściły zmasowany atak na kierunkach łymańskim i bachmuckim na wschodzie Ukrainy, zaś siły ukraińskie umocniły się na południu kraju – podały w środę ministerstwo obrony Ukrainy i rzecznik Sztabu Generalnego ukraińskich Sił Zbrojnych.

„Na wschodzie nasi obrońcy nadal powstrzymują zmasowany atak wojsk rosyjskich na kierunkach łymańskim i bachmuckim. Na kierunku łymańskim szczególne zacięte walki toczą się w okolicach Jampoliwki i leśnictwa serebriańskiego w obwodzie ługańskim” – oznajmiła wiceminister obrony Hanna Malar na Telegramie.

Jak dodała, siły ukraińskie prowadziły działania ofensywne w kierunku Biłohoriwki i Szypyliwki, częściowo z powodzeniem, i obecnie umacniają się na zajętych pozycjach.

„Generalnie na wschodzie nasze wojska mocno utrzymują pozycje, odpierając ciągłe ataki wroga i zadając okupantowi maksymalne straty” – oświadczyła.

Tymczasem rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Kowaljow poinformował, że siły ukraińskie kontynuują działania ofensywne na kierunkach melitopolskim i berdiańskim na południu kraju. Odnoszą przy tym częściowe sukcesy i umacniają się na zajętych pozycjach – cytuje na Telegramie jego słowa medialne centrum wojskowe.

Według Sztabu Generalnego wróg koncentruje się na działaniach obronnych i usiłuje odzyskać utracone pozycje.

Liczba ofiar śmiertelnych wysadzenia zapory w Nowej Kachowce wzrosła do 21

Do 21 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wysadzenia przez Rosjan zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce – poinformował we wtorek minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko na Telegramie.

„Za sprawą działań wroga niestety wzrasta liczba zabitych i rannych: zginęło dotąd 21 osób, w tym pięć z powodu celowego postrzelenia przez Rosjan, a 28 odniosło obrażenia, z czego 16 to nasi ratownicy” – oznajmił Kłymenko. Liczba zaginionych wynosi 109 - podał resort ds. reintegracji okupowanych terytoriów na Telegramie.

Wcześniej informowano o 16 ofiarach śmiertelnych i 31 osobach zaginionych.

Minister zapewnił, że sytuacja epidemiologiczna jest stabilna i znajduje się pod kontrolą, nie stwierdzono ognisk chorób zakaźnych. Przypomniał przy tym o zakazie spożywania ryb w rejonach dotkniętych skutkami wysadzenia zapory.

”Działają specjalne patrole.(…) Systematycznie pobieramy próbki wody, zarówno technicznej, jak i pitnej. Jest to niezbędne, aby stwierdzić, czy można ją bezpiecznie dawać ludziom. Na razie przywozimy lokalnym mieszkańcom wodę pitną i techniczną” – oznajmił.

6 czerwca władze Ukrainy poinformowały o wysadzeniu przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce. Zapora tworzyła rozciągający się na 240 km Zbiornik Kachowski. Zlokalizowana na tamie hydroelektrownia została całkowicie zniszczona. Woda zalała dziesiątki miejscowości, wywołując katastrofę humanitarną i ekologiczną.

