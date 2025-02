W rosyjskich atakach zginęły co najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych

Wtorek 25 lutego to 1097. dzień wojny w Ukrainie. W wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby zginęły co najmniej trzy osoby cywilne, a 15 zostało rannych. W godzinach nocnych i porannych we wtorek kraj był ostrzeliwany rakietami lotniczymi i atakowany dronami – przekazały władze