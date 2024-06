W. Zełenski i J. Biden podpisali ukraińsko-amerykańską umowę o bezpieczeństwie

Czwartek 13 czerwca to 839. dzień wojny w Ukrainie. Prezydenci Wołodymyr Zełenski i Joe Biden podpisali w czwartek, podczas szczytu G7 w Apulii na południu Włoch, 10-letnią ukraińsko-amerykańską umowę o bezpieczeństwie, której tekst głosi, że jest to porozumienie pomostowe, zapowiadające akcesję Ukrainy do NATO.