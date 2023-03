Kobieta z dwójką dzieci zginęła w rosyjskim ostrzale w obwodzie chersońskim RDC 05.03.2023 14:42 Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ostrzału Zaporoża, podczas którego pocisk rakietowy spadł na dom mieszkalny. Wśród zabitych jest ośmiomiesięczne dziecko. Uratowało się 11 osób. Z kolei armia ukraińska zapewnia, że nie ma masowego wycofywania oddziałów z Bachmutu. W obwodzie chersońskim zaś zginęła kobieta z dwójką dzieci. Niedziela to 375. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Kobieta wraz z dwójką dzieci zginęła w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, we wsi Poniatiwka, którą Rosjanie ostrzelali w niedzielę z moździerzy - poinformował Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Jermak napisał w komunikacie na serwisie Telegram, że ofiarami ostrzału są kobieta i dwoje dzieci. Wcześniej informował, że Rosjanie ostrzelali Poniatiwkę, pocisk trafił w dom mieszkalny i zginęły trzy osoby.

Ze swej strony administracja obwodu chersońskiego podała na Telegramie informację o ostrzale. "Wróg celowo zaatakował budynek mieszkalny, w którym byli cywile" - zaznaczyła administracja regionu.

Coraz więcej ofiar ostrzału Zaporoża

13 osób zginęło w rosyjskim ostrzale Zaporoża. W nocy ze środy na czwartek pocisk rakietowy spadł na dom mieszkalny. Wcześniej informowano o 11 ofiarach. Ratownicy podali w niedzielę, że wydobyli kolejne dwa ciała spod gruzów. Wśród zabitych jest ośmiomiesięczne dziecko. Uratowało się 11 osób.

W pięciokondygnacyjny dom mieszkalny trafił pocisk rakietowy S-300. Zniszczone zostały trzy piętra w jednym z pionów budynku, z 10 mieszkaniami. Od czwartku trwała operacja poszukiwawczo-ratunkowa.

Ukraina kontroluje Bachmut

- Walki w Bachmucie trwają raczej na przedmieściach, a samo miasto jest kontrolowane przez siły obrony: armię Ukrainy, straż graniczną i gwardię narodową. Nie odbywa się masowe wycofywanie wojsk ukraińskich - powiedział rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty w sobotę wieczorem.. Pytany o doniesienia o wycofaniu pewnych oddziałów Czerewaty powiedział, że armia przeprowadza kontrolowaną i planową rotację.

Rzecznik armii wypowiadał się dla amerykańskiej stacji CNN, jego komentarze przekazał portal Ukraińska Prawda.

Czerewaty powiedział także, że według stanu na sobotę trwały działania bojowe we wsiach Wasiukiwka i Dubrowo-Wasyliwka na północ od Bachmutu, i we wsiach Iwaniwske i Bohdaniwka na zachód od miasta. - W pobliżu Bachmutu doszło do 21 ostrzałów wroga z zastosowaniem różnych systemów artyleryjskich i rakietowych, a także do 9 starć bojowych - powiedział rzecznik Wschodniego Zgrupowania armii.

CNN podała w ostatnich dniach, że w nocy z czwartku na piątek rosyjskie wojska zniszczyły most w pobliżu Chromowego na zachód od Bachmutu, na ostatniej kontrolowanej dotąd przez ukraińskie siły trasie dojazdowej do miasta, wiodącej do miejscowości Czasiw Jar. Jest to szlak komunikacyjny o krytycznie ważnym znaczeniu, gdyż drogą przez Chromowe ewakuuje się cywilów i dostarcza amunicję ukraińskim wojskom. Czerewaty powiedział w sobotę mediom ukraińskim, że wojska ukraińskie przegrupowują się i kontynuują obronę Bachmutu.

