Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ostrzału w Zaporożu wzrosła do 10. Zełenski spotkał się z szefową PE

W Zaporożu, gdzie Rosjanie ostrzelali w ostatnich dniach budynek mieszkalny, odnaleziono pod gruzami kolejne trzy ciała i liczba ofiar śmiertelnych ostrzału wzrosła do dziesięciu - podała w sobotę Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że spotkał się we Lwowie z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. Sobota to 374 dzień wojny w Ukrainie.