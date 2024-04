Rosyjski atak na Czernihów. Zginęło co najmniej 17 osób RDC 17.04.2024 22:52 Środa 17 kwietnia to 782. dzień wojny w Ukrainie. Trzy rosyjskie rakiety uderzyły w środę rano niemal w centrum miasta Czernihów na północy Ukrainy. Zginęło co najmniej 17 osób.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/EPA/SERHII OLEXANDROV)

Trzy rosyjskie rakiety uderzyły w środę rano niemal w centrum miasta Czernihów na północy Ukrainy; są zabici i wielu rannych, na miejscu ataku pracują służby medyczne i ratunkowe - powiadomił rano szef władz obwodu czernihowskiego Wiaczesław Czaus. Zginęło co najmniej 17 osób.

„Czernihów. Według zaktualizowanych danych zginęło 17 osób, w tym dwie osoby zmarły w szpitalu. Oprócz tego ucierpiało 60 osób. Troje z nich to dzieci. 58 osobom udzielono pomocy psychologicznej” – podały służby ratunkowe na Telegramie .

Poprzednio informowano o co najmniej 14 zabitych.

Po południu służby przekazały, że uszkodzone są 24 budynki, w których znajdują się łącznie 252 mieszkania. Liczba ofiar śmiertelnych rośnie od rana w miarę jak postępuje akcja ratunkowa i usuwane są gruzy. Portal Suspilne Czernihów informuje, że sześć osób uznanych jest za zaginione. Ludzie wciąż mogą znajdować się pod gruzami.

Celem rosyjskiego ataku, do którego doszło w środę rano, był "gęsto zaludniony obszar, skrzyżowanie dwóch ruchliwych ulic, dlatego w momencie (ostrzału) znajdowało się tam wiele pojazdów" - powiadomił p.o. mera Czernihowa Ołeksandr Łomako. Szef władz obwodu czernihowskiego Wiaczesław Czaus informował, że trzy pociski rakietowe Iskander uderzyły niemal w centrum miasta.

Policja: 161 dzieci, uznawanych za wywiezione przez Rosjan, odnalazło się w Niemczech

Ukraińska policja poinformowała w środę, że 161 dzieci, które uznawano dotychczas za nielegalnie wywiezione przez Rosjan na okupowane tereny Ukrainy, do Rosji lub na Białoruś, odnalazło się w Niemczech. Jak powiadomiono, zidentyfikowanie tych osób było możliwe dzięki współpracy ze stroną niemiecką.

Otrzymaliśmy wsparcie od instytucji państwowych z Niemiec zajmujących się dokumentowaniem rosyjskich zbrodni wojennych, w szczególności bezprawnych deportacji dzieci - oznajmiła policja w rozmowie z agencją Interfax-Ukraina, powołując się na informację przekazaną przez komendanta głównego Iwana Wyhiwskiego podczas spotkania w Berlinie z szefem niemieckiego Federalnego Biura Policji Kryminalnej Holgerem Muenchem.

Obecnie ukraińska rządowa strona Children of War informuje o 19 546 przypadkach deportacji i sprowadzeniu z powrotem do kraju 388 osób poniżej 18. roku życia. Według tych danych w wyniku rosyjskiej agresji zginęło co najmniej 543 dzieci, a 1292 zostało rannych. 2060 dzieci ukraińska policja uznała za zaginione.

Eksperci i media jednak podkreślają, że te statystyki są znacznie zaniżone, a faktyczna liczba osób niepełnoletnich wywiezionych do Rosji może wynosić nawet kilkaset tysięcy.

W marcu 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz aresztowania dyktatora Rosji Władimira Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin i Lwowa-Biełowa są odpowiedzialni za zbrodnie polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

