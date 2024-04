Dwie osoby zginęły w rosyjskich ostrzałach obwodu charkowskiego

Wtorek 16 marca to 781. dzień wojny w Ukrainie. Co najmniej 37 000 Ukraińców jest uważanych za zaginionych w wyniku rosyjskiej inwazji na pełną skalę - poinformował we wtorek ukraiński rzecznik ds. praw człowieka Dmytro Łubiniec. W ciągu ostatniej doby siły rosyjskie ostrzelały z artylerii, moździerzy i samolotów około 20 miejscowości w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy; zginęły dwie osoby - poinformował we wtorek rano szef władz regionalnych Ołeh Syniehubow.