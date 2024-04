Cztery osoby zginęły w rosyjskim ostrzale Siewierska RDC 15.04.2024 22:51 Poniedziałek 15 kwietnia to 780. dzień wojny w Ukrainie. Czterech mężczyzn w wieku od 36 do 86 zginęło w niedzielę wieczorem w wyniku rosyjskiego ostrzału miasteczka Siewiersk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował w poniedziałek szef władz tego regionu Wadym Fiłaszkin. Także cztery osoby zginęły w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodach sumskim, charkowskim, donieckim i zaporoskim, na północy, wschodzie i południu kraju - powiadomiły natomiast władze tych regionów w niedzielę wieczorem i w poniedziałek rano.

Wojna w Ukrainie (autor: Ołeh Syniehubow/Telegram)

Najeźdźcy zaatakowali miejscowość z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Wróg chce zamordować jak najwięcej naszych obywateli, dlatego jedynym sposobem na to, by zapewnić sobie schronienie jest ewakuacja do bardziej bezpiecznych części Ukrainy - przekazał przewodniczący administracji obwodowej.

W poniedziałek pojawiły się doniesienia, że siły agresora uderzyły również w obiekty cywilne w niedalekim Słowiańsku. Mer tego miasta Wadym Lach oznajmił, że uszkodzone zostały wielopiętrowe budynki mieszkalne. Nikt nie zginął ani nie doznał obrażeń.

W niedzielę wieczorem i w poniedziałek rano władze obwodów sumskiego, charkowskiego, donieckiego i zaporoskiego, położonych na północy, wschodzie i południu Ukrainy, powiadomiły, że w innych rosyjskich ostrzałach w ciągu minionej doby śmierć poniosło jeszcze czworo mieszkańców kraju

Cztery ofiary śmiertelne rosyjskich ostrzałów w czterech regionach kraju

Rosyjskie wojska ostrzelały siedem przygranicznych gmin w obwodzie sumskim, wykorzystując w tym celu wyrzutnie artyleryjskie, moździerze oraz drony. Zginęła jedna osoba z gminy Krasnopilla - oznajmiły regionalne władze w Sumach.

Ofiara śmiertelna w obwodzie charkowskim to 57-letnia mieszkanka wsi Mała Wowcza w rejonie (powiecie) czuhujewskim. Kobieta zginęła w wyniku zrzucenia ładunku wybuchowego z rosyjskiego drona. Łącznie najeźdźcy zaatakowali kilkanaście miejscowości na Charkowszczyźnie - przekazał szef regionalnej administracji Ołeh Syniehubow.

Gubernator sąsiedniego obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin poinformował o śmierci jednej osoby cywilnej w osiedlu typu miejskiego Oczeretyne, położonym nieopodal linii frontu.

W niedzielę okupanci dokonali około 400 ostrzałów miast i wsi w regionie zaporoskim. Zaatakowano siedem miejscowości. Zginęła mieszkanka rejonu (powiatu) wasylowskiego, sąsiadującego z terenami kontrolowanymi przez Rosjan - oznajmił szef obwodowych władz Iwan Fedorow.

