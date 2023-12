Rosjanie całymi grupami oddają się do ukraińskiej niewoli RDC 25.12.2023 18:34 Poniedziałek 25 grudnia to 679. dzień wojny w Ukrainie. Obronie przeciwlotniczej udało się strącić rosyjski bombowiec Su-34 i myśliwiec Su-30. Z kolej rosyjscy żołnierze odmawiają udziału w szturmach i grupami oddają się do niewoli – podaje rzecznik Sił Zbrojnych Ukrainy na kierunku taurydzkim.

Wojna w Ukrainie (autor: Volodymyr Zelensky/FB)

Rosyjscy żołnierze coraz częściej odmawiają udziału w działaniach szturmowych i grupami oddają się do ukraińskiej niewoli – poinformował rzecznik Sił Zbrojnych Ukrainy na kierunku taurydzkim Ołeksandr Sztupun.

„Są informacje o rosnącej liczbie odmów udziału w działaniach szturmowych ze strony okupantów” – powiedział rzecznik, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

Jak dodał rzecznik sił na kierunku taurydzkim, czyli w obwodzie zaporoskim i zachodniej części obwodu donieckiego, Rosjanie zaczęli oddawać się do ukraińskiej niewoli całymi grupami.

W ostatnich dniach jedna z takich grup, składająca się z sześciu żołnierzy, oddała się do niewoli po krótkiej walce, a inna złożyła broń w ogóle bez bitwy.

Według niego jedną z przyczyn coraz częstszego oddawania się Rosjan do niewoli jest „nieludzki stosunek” wobec nich ze strony dowództwa.

Jak dodał, za odmowę udziału w szturmie czy inne przewinienia dowódcy karzą żołnierzy rozbieraniem się do naga, wsadzają rozebranych wojskowych do tzw. zimnych dołów, biją ich i grożą im rozstrzelaniem.

Rosyjski bombowiec i myśliwiec strącone

Ukraińska obrona przeciwlotnicza minionej doby strąciła rosyjski bombowiec Su-34 i myśliwiec Su-30 – poinformował w poniedziałek rano sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Zestrzelono też 29 z 31 użytych przez Rosję do ataku dronów bojowych Shahed.

W niedzielę wieczorem siły powietrzne przekazały, że Su-34 zestrzelono na kierunku mariupolskim, a na odcinku odeskim, w regionie Morza Czarnego, „prowadzono działania bojowe” wobec Su-30.

Jak podkreślają media, Su-34 to jedna z najnowocześniejszych maszyn, którymi dysponuje rosyjska armia. Wartość samolotu to ok. 50 mln USD.

W piątek ukraińskie siły powietrzne poinformowały o strąceniu trzech takich samolotów.

