Trzy osoby zginęły w wybuchu w domu prywatnym we Lwowie

Niedziela 24 grudnia to 678. dzień wojny w Ukrainie. Trzy osoby zginęły w wyniku eksplozji, do której doszło w domu prywatnym we Lwowie - poinformował mer tego miasta na zachodzie Ukrainy Andrij Sadowy. Policja przekazała, że na skutek wybuchu gazu ranne zostały też trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Poszkodowani trafili do szpitala.