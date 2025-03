Co najmniej trzy osoby ranne wskutek uderzeń rosyjskich dronów

Wtorek 25 marca to 1025. dzień wojny w Ukrainie. Co najmniej trzy osoby cywilne zostały ranne wskutek ataków rosyjskich dronów, które zostały wysłane na Ukrainę w nocy z poniedziałku na wtorek. Siły obrony powietrznej poinformowały we wtorek, że strąciły lub unieszkodliwiły 112 ze 139 takich maszyn.