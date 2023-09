Byli najemnicy Grupy Wagnera wrócili do walki na wschodnim froncie na Ukrainie

Środa 27 września to 580. dzień wojny w Ukrainie. Od początku pełnowymiarowej agresji przeciwko Ukrainie Rosja uprowadziła 132 przedstawicieli ukraińskich władz, 14 z nich do tej pory jest w niewoli, los 16 jest nieznany, a czterech zginęło - poinformował Borys Petruniok, ekspert Centrum Praw Człowieka Zmina. Byli najemnicy rosyjskiej tzw. Grupy Wagnera przemieścili się z Białorusi na wschodni front na Ukrainie, a część z nich udała się do Afryki - poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Ilja Jewłasz.