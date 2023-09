Drony uderzyły w infrastrukturę portową w obwodzie odeskim RDC 26.09.2023 22:55 Wtorek 26 września to 579. dzień wojny w Ukrainie. W kilku obwodach Ukrainy ogłoszono we wtorek alarm przeciwlotniczy z powodu zagrożenia pociskami rakietowymi; atakowane są m.in. obwody na południu kraju. W Krzywym Rogu, rodzinnym mieście prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, rozległy się eksplozje. Władze obwodu odeskiego powiadomiły, że drony uderzyły w infrastrukturę portową.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Ukraińskie wojska mają sukcesy w okolicy czterech miejscowości na kierunku bachmuckim na wschodzie kraju - poinformował we wtorek rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Ilja Jewłasz.

"Na południowej flance kontynuujemy operację ofensywną. Między innymi mamy sukcesy w pobliżu miejscowości Zajcewe, Kliszczijiwka, Odradiwka i Iwaniwske. Tam nasi obrońcy wypierają przeciwnika" - przekazał Jewłasz, cytowany przez portal Dzerkało Tyżnia.

Zapewnił, że ukraińskie wojska utrzymują obronę i umacniają się na zdobytych pozycjach.

Wcześniej rzecznik podkreślał, że ukraińskie wojska pracują nad przecięciem szlaków logistycznych sił rosyjskich na odcinku bachmuckim.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy napisał we wtorkowym komunikacie, że ukraińska armia tego dnia odparła ataki rosyjskich wojsk na kierunku bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim w obwodzie donieckim. Ukraińcy kontynuowali też ofensywę na kierunku melitopolskim w obwodzie zaporoskim i działania szturmowe na odcinku bachmuckim.

W wyniku ataku dronów nie działa przejście graniczne z Rumunią

W wyniku nocnego ataku rosyjskiego na obwód odeski z użyciem dronów nie działa przejście graniczne Orliwka-Isaccea między Ukrainą i Rumunią - poinformowała we wtorek Natalia Humeniuk, rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju.

Humeniuk, którą cytuje ukraińska redakcja Radia Swoboda, zaprzeczyła doniesieniom z mediów społecznościowych, by drony dotarły na terytorium Rumunii. "Nie mamy informacji od sąsiedniego kraju, by doszło do takich faktów. My też niczego podobnego nie odnotowaliśmy" - powiedziała Humeniuk.

Międzynarodowe przejście graniczne w Orliwce jest jedynym promowym przejściem na granicy z Rumunią; wykorzystują je kierowcy tirów.

Wcześniej we wtorek armia ukraińska poinformowała, że strąciła 26 dronów z łącznie 38 maszyn odpalonych przez Rosjan.

Rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ihnat powiedział, że Rosjanie zaczęli aktywniej stosować drony rozmaitych typów. Chodzi zarówno o bezzałogowce szturmowe, jak i zwiadowcze, które korygują ogień i przekazują dane agresorom. Drony zwiadowcze "stały się coraz aktywniejsze i częściej używane" - przyznał Ihnat.

Rzecznik, cytowany przez portal Suspilne, wskazał, że Ukraina musi wzmacniać obronę przeciwlotniczą swoich wojsk lądowych. Rosjanie będą w przyszłości aktywniej stosować drony, a więc trzeba poszukiwać sposobów ich wykrywania i niszczenia - dodał Ihnat.

Obrona przeciwlotnicza strąciła 26 z 38 dronów, Rosjanie znów celowali w infrastrukturę portową

Podczas nocnych ataków na terytorium Ukrainy, przeprowadzonych przez Rosję, ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 26 z 38 dronów typu Shahed - poinformowały we wtorek ukraińskie Siły Powietrzne. Władze obwodu odeskiego powiadomiły, że drony uderzyły w infrastrukturę portową.

Choć większość dronów atakujących obwód odeski została strącona, to pod Izmaiłem w wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura portowa: budynek punktu kontrolnego, magazyny i blisko 30 ciężarówek. O szkodach poinformował rankiem we wtorek szef obwodu odeskiego, Ołeh Kiper.

Siły Powietrzne Ukrainy ze swej strony powiadomiły o 26 strąconych dronach we wszystkich atakowanych w nocy regionach.

Rankiem ostrzelany został pociskami rakietowymi Krzywy Róg w obwodzie dniepropietrowskim, rodzinne miasto prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Rosjanie "zaatakowali jedno z przedsiębiorstw w mieście", ustalane są skutki ataku, ale "nie ma strat" - napisał na Telegramie przedstawiciel władz miejskich Ołeksandr Wiłkuł. Podkreślił, że Rosjanie "kontynuują taktykę terroryzowania miast z ludnością cywilną".

W Mikołajowie, ważnym porcie na południu Ukrainy, uszkodzony został w rosyjskim ostrzale rakietowym obiekt infrastruktury na obrzeżach miasta - poinformował mer Ołeksandr Sienkewycz. Nie podał dalszych szczegółów. Rosyjska redakcja BBC News przekazała doniesienia prokremlowskich blogerów wojennych, którzy utrzymują, że celem ataku było miejscowe lotnisko, na którym bazują ukraińskie samoloty wojskowe. Atak na Mikołajów został przeprowadzony w poniedziałek wieczorem.

W kilku obwodach ogłoszono alarm z powodu zagrożenia atakiem rakietowym; w Krzywym Rogu - eksplozje

W kilku obwodach Ukrainy ogłoszono we wtorek alarm przeciwlotniczy z powodu zagrożenia pociskami rakietowymi; atakowane są m.in. obwody na południu kraju. W Krzywym Rogu, rodzinnym mieście prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, rozległy się eksplozje.

"Uwaga! W obwodach: winnickim, czerkaskim, kirowohradzkim, odeskim, mikołajewskim i chersońskim istnieje groźba użycia broni rakietowej" - oświadczyły na Telegramie ukraińskie Siły Powietrzne. Następnie alarm rozszerzono na obwody: dniepropietrowski i zaporoski.

Władze Krzywego Rogu poinformowały o eksplozjach i ostrzegły, by nie publikować żadnych zdjęć i informacji w internecie.

Armia rosyjska wraz z nadejściem nocy skierowała drony typu Shahed na cele na terytorium Ukrainy; odpalono je z okupowanego Krymu. Niemal równocześnie doszło do ataku w kierunku Krymu - Rosjanie oświadczyli, że strącili dwie atakujące rakiety ukraińskie. Kijów nie potwierdził tych doniesień.

Mikołajów, ważny port na południu Ukrainy, został wieczorem w poniedziałek zaatakowany dwoma pociskami rakietowymi bądź kierowanymi bombami lotniczymi. Rosyjska redakcja BBC News cytuje prokremlowskich blogerów wojennych, którzy utrzymują, że celem ataku było miejscowe lotnisko, na którym bazują ukraińskie samoloty wojskowe.

