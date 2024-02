Od jutra utrudnienia na Żoliborzu. Rusza przebudowa ul. Bohomolca [SPRAWDŹ] RDC 25.02.2024 15:14 Dzielnica Żoliborz rozpoczyna remont ulicy Bohomolca. W poniedziałek, 26 lutego, drogowcy zamkną jezdnię na całej długości. Mysłowicka, Święcickiego i Promyka staną się „ślepe”. Na części ulic będzie ruch dwukierunkowy — poinformował stołeczny ratusz.

Rozpoczyna się remont ulicy Bohomolca (autor: UM Żoliborz)

Przebudowa obejmie ulicę Bohomolca na całej długości – od Promyka do Mickiewicza. Drogowcy wymienią podbudowę i nawierzchnie jezdni, chodników (jednostronnie) i zjazdów do posesji. Dodatkowo wybudują nowe oświetlenie i przebudują odwodnienie drogi. Przeprowadzą także zabiegi pielęgnacyjne rosnących przy ulicy drzew, krzewów oraz żywopłotów, a także renowację trawników. Remont potrwa do lipca.

Podczas remontu cała ulica Bohomolca będzie nieprzejezdna. Dodatkowo zamknięte zostaną jej skrzyżowania z ulicą Mysłowicką, Święcickiego i Promyka.

Otwarte za to pozostaną skrzyżowania z ulicami Bytomską i Tucholską oraz Dygasińskiego. W obu przypadkach kierowcy przejadą tu, tak jak dotychczas, w jednym kierunku – w stronę ulicy Dziennikarskiej.

Ruch jedno i dwukierunkowy

„Aby ułatwić poruszanie się w sąsiedztwie przebudowy, na części ulic drogowcy wprowadzą ruch dwukierunkowy. Dodatkowo zlikwidują kontraruch rowerowy i miejsca postojowe, aby umożliwić wymijanie się samochodów” — przekazał ratusz.

Takie zmiany zostaną wprowadzona na ulicach: Małogoskiej – odcinek od ulicy Mścisławskiej do Mysłowickiej, Mysłowickiej, Rybińskiego, Święcickiego i Promyka – odcinek od ulicy Gomółki do ulicy Bohomolca.

Zmiany będą też u zbiegu ulic Sułkowickiego i Tucholskiej. Kierowcy skręcą z Sułkowickiego wyłącznie w lewo. Na odcinku Tucholskiej od Sułkowickiego do Bohomolca obowiązywać będzie zakaz wjazdu (nie będzie dotyczył rowerów). Tym samym na dotychczas dwukierunkowym fragmencie ulicy Tucholskiej będzie ruch tylko w jedną stronę – od Bohomolca do Sułkowickiego.

Czytaj też: Mieszkańcy Ursusa chcą ekranów akustycznych na wiadukcie