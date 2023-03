Zmiany w organizacji ruchu na Bemowie przez budowę metra [SPRAWDŹ] RDC 29.03.2023 09:13 W związku z kolejnym etapem prac przy budowie bemowskich stacji linii metra M2 mieszkańców dzielnicy czekają zmiany w organizacji ruchu. Pierwsze od dziś na ulicy Rayskiego.

Utrudnienia na Bemowie przez budowę metra (autor: InfoUlice Warszawa)

Dziś robotnicy budujący przyszłą stację Chrzanów przenoszą się bliżej ul. Szeligowskiej. Z kolei dwa dni później rozpoczną się pierwsze prace, które będą się wiązać ze zwężeniem ul. Górczewskiej – przy budowanej stacji metra Lazurowa.

„Na początku roku budowa stacji Chrzanów wymusiła zamknięcie ulicy Rayskiego na wysokości budynku numer 7. Po przygotowaniu zaplecza budowy robotnicy wykonali również wszystkie przyłącza. Wybudowany został również tymczasowy dojazd do parkingu podziemnego. Teraz czas na reorganizację placu budowy” – przekazał stołeczny ratusz.

W środę, 29 marca, ok. godz. 9, zgodnie z zapowiedziami, ul. Rayskiego zostanie zamknięta na odcinku od ul. Szeligowskiej do budynku nr 7. Mieszkańcy budynku nr 11 wjadą do garażu przez tymczasowy dojazd. Z kolei wyjazd z garażu budynku nr 7 będzie dozwolony wyłącznie w prawo – w stronę Batalionów Chłopskich. Objazd tego odcinka prowadzi tak jak poprzednio – z ul. Szeligowskiej na Batalionów Chłopskich i odwrotnie – przez ul. Lazurową.

Zmiany na Bemowie

Utrzymana została także zmieniona trasa autobusów linii 249. Z ulicy Człuchowskiej przez Lazurową dojeżdżają one do ul. Batalionów Chłopskich i Coopera. Taka organizacja ruchu będzie funkcjonowała przez cały czas budowy stacji metra Chrzanów.

Niemal bezpośrednio pod obecną pętlą autobusową Os. Górczewska powstaje podziemny przystanek metra o nazwie Lazurowa. Dotychczas robotnicy pracowali wyłącznie na chodnikach. Teraz zajmą pasy ruchu, aby móc wykonać tymczasowy wyjazd z nowo budowanej pętli autobusowej na ul. Górczewskiej, poszerzyć zjazd na istniejącą pętlę autobusową i wykonać tymczasowy chodnik. Roboty na jezdni rozpoczną się w piątek, 31 marca, ok. godz. 9 i potrwają dwa tygodnie.

Na jezdni ul. Górczewskiej w stronę Powstańców Śląskich utrudnienia wystąpią w dwóch miejscach. Pomiędzy zjazdem na stację paliw a wyjazdem z pętli autobusowej. Zostanie tam wygrodzony trawnik wzdłuż prawego pasa. Kierowcy powinni uważać na ustawione wygrodzenia. Dostępne będą nadal dwa pasy ruchu – po 3,5 metra szerokości każdy. Na terenie zielonym powstanie pas dla autobusów, skręcających na pętlę.

Pomiędzy wjazdem na pętlę autobusową a wyjazdem z pętli tramwajowej (przejazdem przez tory tramwajowe). Tu wyłączony z ruchu zostanie lewy pas. Na tym odcinku dostępny będzie jeden pas ruchu i buspas.

Na drugiej jezdni ul. Górczewskiej – prowadzącej w stronę ul. Lazurowej – prace będą toczyły się na tej samej wysokości. Na początku pasa wydzielonego do zjazdu autobusów na pętlę, wygrodzony zostanie fragment o długości ok. 50 metrów. Pojazdy komunikacji miejskiej będą musiały w tym miejscu zjechać na sąsiedni pas, aby następnie powrócić na swój lewoskręt. Prace na torowisku tramwajowym będą prowadzone nocami, tak aby nie miały wpływu na kursowanie tramwajów.

