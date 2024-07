Zmarł w szpitalu po podaniu leków. Są wyniki sekcji zwłok Miłosz Kuter 21.07.2024 14:44 Mężczyzna, który zmarł po podaniu leków w szpitalu był pod wpływem narkotyków. Chodzi o zdarzenie z 15 czerwca z warszawskiej Ochoty. Mężczyzna został przewieziony do lecznicy po tym, jak zachowywał się agresywnie. Po podaniu mu leków na uspokojenie zmarł.

Pogotowie/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

15 czerwca policjanci otrzymali zgłoszenie o roznegliżowanym mężczyźnie, który zniszczył zaparkowany samochód i pobił dwie osoby. Podczas interwencji na warszawskiej Ochocie funkcjonariusze zmuszeni byli do użycia siły fizycznej. Lekarz z pogotowia, które przyjechało na miejsce, podjął decyzję o przewiezieniu go do szpitala psychiatrycznego i podania mu leków na uspokojenie. Mężczyzna jednak zmarł.

- Wstępna sekcja zwłok ujawniła, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków - mówi prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. - Na tym etapie możemy już potwierdzić, że w trakcie sekcji przeprowadzono wstępne badania, które potwierdziły w organizmie zmarłego mężczyzny obecność zarówno kokainy, jak i THC, czyli marihuany - dodaje.



Po podaniu leków na uspokojenie przez personel szpitala mężczyzna przestał oddychać. Prokuratura czeka jeszcze na ekspertyzę lekarską.

Czytaj też: Śmierć pacjenta po podaniu leków w szpitalu pod lupą prokuratury. To drugi taki przypadek