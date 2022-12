J. Krajewski o zatrzymaniu dyrektora biura bezpieczeństwa: Trzaskowski powinien zabrać głos w tak poważnej sprawie Mariusz Niedźwiecki 01.12.2022 11:41 Rafał Trzaskowski powinien zabrać głos w sprawie zatrzymania dyrektora biura bezpieczeństwa, które mu podlega - powiedział na antenie RDC Poseł PiS Jarosław Krajewski. Michał Domaradzki został w środę zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na polecenie prokuratury regionalnej w Warszawie. Został przesłuchany i usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym ujawniania informacji niejawnych, jako dyrektor pionu bezpieczeństwa w ratuszu.

Rafał Trzaskowski powinien zająć stanowisko ws. zatrzymania Michała Domaradzkiego - uważa Jarosław Krajewski (autor: Rafał Trzaskowski/Twitter)

- To są bardzo niepokojące informacje, jeśli chodzi o ujawnianie informacji niejawnych. Mówię to też jako poseł z Komisji ds. Służb Specjalnych, ponieważ ustawa o ochronie informacji niejawnych jest bardzo precyzyjna. Osoby, które takie informacje posiadają nie mogą po prostu przekazywać tego osobom postronnym, czy osobom zainteresowanym takimi informacjami - mówił Krajewski.

Domaradzki wydał krótkie oświadczenie, w którym zaznaczył, że nigdy nie uchylał się od współpracy z organami państwa. Stołeczny ratusz ograniczył się tylko do komunikatu, w którym zadeklarował współpracę z prokuraturą w kwestii wyjaśnienia sprawy.

- Prezydent powinien zabrać głos - uważa szef warszawskiego PiSu. - Jako pracodawca, Rafał Trzaskowski powinien się do takich spraw ustosunkować, bo to on w końcu dobiera sobie bezpośrednio współpracowników. Osoba, która pełni funkcję dyrektora domyślam się, że cieszy się dużym zaufaniem. Myślę, że w takiej sytuacji szybka reakcja prezydenta Warszawy byłaby niezbędna - tłumaczył.

Michał Domaradzki od stycznia 2020 roku jest szefem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w warszawskim ratuszu. W przeszłości był też komendantem stołecznej policji.

Posłuchaj całej audycji: Poranek RDC: Jarosław Krajewski

