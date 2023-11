Zabytkowe meble z apteki na Nowym Świecie wróciły na swoje miejsce RDC 30.11.2023 11:41 Neogotyckie meble z jednej z najstarszych warszawskich aptek przy Nowym Świecie, po ponad sześciu latach batalii, wróciły do oficyny przy Pałacu Branickich. Teraz będą należycie chronione. To jeden z naszych największych sukcesów - mówi mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki.

Zabytkowe meble z apteki na Nowym Świecie wróciły na swoje miejsce (autor: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków)

Meble z jednej z najstarszych warszawskich aptek przy Nowym Świecie wróciły do oficyny przy Pałacu Branickich. Udało się to po ponad sześciu latach batalii. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki nie kryje radości.



- To jeden z naszych największych sukcesów. Do tej pory żadnemu urzędowi nie udało się, w taki sposób doprowadzić do pomyślnego końca tak skomplikowanej sprawy. Zabytkowe i piękne meble wracają w należne im miejsce. Będą pod należytą ochroną. Konsekwencja, upór i zdecydowane działania przyniosły efekt. Szczególnie chciałbym podziękować pracownikom WUOZ Tomaszowi Wielądkowi, Idze Polanowskiej i Pawłowi Karczewskiemu w tej sprawie wykazali się dużym zaangażowaniem - powiedział prof. Lewicki.

Historia mebli związana jest z apteką funkcjonującą przez wiele lat w oficynie Pałacu Branickich. Istniała od 1851 do 2016 roku, ostatnio pod nazwą Gotycka. W środku znajdowało się oryginalne wnętrze, zaprojektowane w duchu neogotyku angielskiego przez Henryka Marconiego. Apteka wraz z meblami przetrwała dwie wojny światowe, okupację i powstanie. Była to najstarsza funkcjonująca apteka w stolicy. Meble, w 2016 roku, formalnie należały do spółki, która prowadziła aptekę. W 2017 roku jej przedstawiciele wywieźli obiekty do Wiązowny. Były to działania niezgodne z prawem.

W listopadzie 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnie nakazał zwrot mebli do budynku dawnej apteki. MWKZ wszczął postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia posiadacza zabytkowych mebli do wykonania prawomocnego nakazu.

W wyniku skutecznych czynności egzekucyjnych prowadzonych przez MWKZ doprowadzono do powrotu zabytkowych mebli w ich pierwotne miejsce - urząd przejął meble. - Planowana jest ich konserwacja i odtworzenie w zabytkowym wnętrzu. Cenny zabytek obecnie znajduje się w budynku dawnej apteki. Meble będą eksponowane w pierwotnym miejscu - zaznaczył prof. Lewicki.

