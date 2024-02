Zabytkowa willa w Forcie Bema do remontu. Jest nakaz konserwatora RDC 28.02.2024 11:15 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał zarządcy „Willi generalskiej” przeprowadzenie w tym roku prac budowlano - porządkowych. Mają poprawić stan zachowania zabytku, który został wpisany do rejestru zabytków 1 grudnia 2022 roku.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał dysponentowi budynku oficerskiego, położonego przy ul. J. Waldorffa 24 w Warszawie, przeprowadzanie prac budowlano - porządkowych. Mają poprawić stan zachowania zabytku. Zalecenia pokontrolne mają zostać wykonane do 31 grudnia 2024r. Wspomniany obiekt wchodzi w skład części historycznego zespołu budowlanego dawnej Wytwórni Amunicji nr 1 przy ul. Waldorffa w Warszawie. Wpisany został do rejestru zabytków 1 grudnia 2022 roku.

Wytwórnia Amunicji numer 1 była częścią Przedsiębiorstwa Państwowego Wytwórnie Uzbrojenia, które powołano na mocy decyzji Rady Ministrów 22 kwietnia 1927 roku. Przed wybuchem II wojny światowej pracowało w niej ponad 1700 osób. Produkowano w niej amunicję karabinową, pociski artyleryjskie, granaty ręczne oraz zapalniki.

Był to jednocześnie zakład doświadczalny bezpośrednio podlegający Ministerstwu Spraw Wojskowych, którego celem było prowadzenie eksperymentów w zakresie zastosowania elementów zastępczych do pocisków i granatów oraz testowanie nowych mieszanek wybuchowych do amunicji artyleryjskiej.

Jeden z najlepiej uzbrojonych fortów

Wytwórnia Amunicji nr 1 była też jednym z najlepiej uzbrojonych fortów warszawskich. Fort Bema, którego bronił 144. Pułk Piechoty dowodzony przez majora Bronisława Wadasa pozostał niezdobyty do czasu kapitulacji Warszawy. W październiku 1939 roku zabudowania Wytwórni Amunicji nr 1 zajęte zostały przez Niemców, którzy ulokowali tam zakłady naprawcze oraz magazyny amunicji.

Mimo próby ataku na Fort w czasie Powstania Warszawskiego nie został on zdobyty i stanowił jeden ze skrajnych punktów obronnych "Festung Warschau" - zaznaczył prof. Lewicki. Po 1945 r. na terenie fortu funkcjonował czasowo obóz jeniecki, a następnie obszar ten wraz z zabudową d. Wytwórni Amunicji nr 1 przeszedł we władanie Wojska Polskiego.

