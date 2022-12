Z poślizgiem albo wcale. Urzędy dzielnic nie spełniają obowiązku informowania o wycinkach Przemysław Paczkowski 07.12.2022 12:29 Urzędy dzielnic w Warszawie z opóźnieniem lub wcale nie informują o wycince drzew - alarmuje radny Ochoty Aleksander Kopiński. Od 1 stycznia tego roku podawanie takich informacji jest w stolicy obowiązkowe. Na miejskich mapach w internecie powinno być można zobaczyć, kto złożył wniosek o wycinkę i ostateczną decyzję odpowiednich organów.

Z poślizgiem albo wcale. Urzędy dzielnic nie spełniają obowiązku informowania o wycinkach (autor: Ochocianie Sąsiedzi)

O tym, że nie wszystkie urzędy spełniają swój obowiązek, zaalarmował radny Ochoty Aleksander Kopiński. Zwrócił na to uwagę przy okazji wycinki dwóch topoli na skwerze Grotowskiego.

- W praktyce to wygląda niestety tak, że po blisko roku, u nas znaczna część tych dokumentów nadal nie jest udostępniana. Pojawiały się w serwisie mapowym takie adnotacje ogólne, gdzie jest to zaznaczone, że drzewo z jakiś względów zostało zgłoszone do wycinki, natomiast tego dokumentu, tego wniosku na ogół nie ma - mówi radny Kopiński.

Zastępca burmistrza Grzegorz Wysocki przyznaje, że poślizg jest - zazwyczaj wynosi 2-3 tygodnie. Tłumaczy to rosnącą liczbą obowiązków.

- Miasto wprowadza pewne standardy, nie biorąc pod uwagę tego, że zadania rosną, a ludzi jest tyle samo. Standard 7 dni przy tej obsadzie pewnie nie jest zachowany, ale być może ten, kto robił te zarządzenie, przesadził trochę z tymi terminami - mówi

Okazuje się, że problem nie dotyczy tylko Ochoty. Wanda Grudzień z Porozumienia dla Pragi mówi, że także w tej dzielnicy są opóźnienia.

- To jest tak, że one się pojawiają. Niektóre bardzo późno. Na tyle późno, że jest już po terminie. Albo też brakuje dokumentacji, która tam powinna być. Nie jest załączona ta ekspertyza, która była robiona. Więc no nie zawsze też jest w pełni wrzucone na tę stronę - wskazuje.

Zarządzenie o standardzie informowania o wycinkach drzew w stolicy wydane zostało we wrześniu 2021 roku przez prezydenta Warszawy.

