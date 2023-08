Z dwóch pasów zostanie po jednym. Kolejny etap remontu wiaduktu mostu Poniatowskiego Adrian Pieczka 07.08.2023 06:21 Dziś zmiana organizacji ruchu na ulicy Kruczkowskiego w Warszawie. To w związku z kolejnym etapem remontu wiaduktu mostu Poniatowskiego. Kierowcy będą mieli teraz do dyspozycji po jednym pasie w każdą stronę

Wiadukt mostu Poniatowskiego (autor: ZDM)

Trwa remont wiaduktu mostu Poniatowskiego. Z tego powodu zamknięte są jezdnie alei 3 Maja pod stalową konstrukcją, po zachodniej stronie Kruczkowskiego (w stronę skarpy).

Tylko po jednym pasie

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w poniedziałek, 7 sierpnia, o godzinie 13. Ulica Kruczkowskiego pod samym wiaduktem mostu Poniatowskiego zostanie zwężona do jednego pasa ruchu w każdym kierunku. Możliwy będzie skręt z Kruczkowskiego w aleję 3 Maja do Solca.

- Remontujący muszą mieć dostęp do wiaduktu - informuje rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. - Warto też dodać, że w tym miejscu na przejściu dla pieszych powstają azyle, więc ta okolica zmienia się bardzo na plus - dodaje.





Obecnie jezdnia rozszerza się przy przejściach dla pieszych do trzech pasów. Przejścia mają 15 metrów długości, co sprawia, że piesi muszą pokonać dużą odległość po jezdni. Dlatego drogowcy planują ich skrócenie. Po przebudowie w pobliżu zebr pasy będą dwa, w dodatku rozdzielone azylami. Po wprowadzeniu tych zmian piesi będą mieli do pokonania 7 metrów jezdni – dwa pasy ruchu o 3,5-metrowej szerokości.

W stronę Tamki piesi i rowerzyści przejdą pod wiaduktem wspólnym ciągiem.

Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością zostaną przeniesione spod wiaduktu na aleję 3 Maja.

"Miejscy drogowcy zapowiadają, że taka organizacja ruchu będzie funkcjonowała w tym miejscu przez około dwa miesiące. Docelowo na ulicy Kruczkowskiego zostanie wdrożona nowa stała organizacja ruchu poprawiająca bezpieczeństwo pieszych na przejściu. Te prace rozpoczęły się na początku lipca" - przekazał stołeczny ratusz.

Generalny remont

Wiadukt mostu Poniatowskiego przejdzie generalny remont na niemal całym odcinku, czyli od przystanku kolejowego Warszawa Powiśle do ul. Wioślarskiej. Prace obejmą całą konstrukcję wiaduktu, opierającą się na 87 filarach i przyczółkach posadowionych na palach. Będą polegały na odnowie elementów betonowych i kamiennych, a także murów oporowych, ponadto na odtworzeniu zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów obiektu.

Przewidziany został również remont przejścia podziemnego pod Al. Jerozolimskimi po zachodniej stronie mostu, które m.in. łączy dwa przystanki tramwajowe. Przejście powstało w latach 1986-1989 i od momentu oddania do użytku przechodziło tylko drobne prace konserwatorskie. Teraz zostanie poddane pierwszej tak dużej odnowie. Dzięki niej stanie się nie tylko bezpieczniejsze pod względem stanu technicznego, ale także zyska na estetyce. Pieszym przyjemniej będzie się przemieszczać z jednej strony Alej na drugą i na przystanki.

Czytaj też: Kolejarze wybudują dodatkowy peron na stacji Warszawa Gdańska