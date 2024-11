Zarzuty i areszt po potrąceniu na Mokotowskiej. Podejrzany ma 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów Adam Abramiuk 19.11.2024 15:31 Są zarzuty i areszt dla mężczyzny, który w sobotę miał potrącić 36-latka na ul. Mokotowskiej w Warszawie i uciec z miejsca zdarzenia. Mężczyzna miał obowiązujący 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Został na niego nałożony w 2020 roku.

Zarzuty i areszt po potrąceniu na Mokotowskiej. Podejrzany ma 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów (autor: KSP)

Są zarzuty i areszt dla mężczyzny, który w sobotę miał potrącić 36-latka na ul. Mokotowskiej w Warszawie. Kierowca miał uciec też z miejsca zdarzenia.

Jak mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, 41-letni Piotr P. podejrzany o złamanie zakazu w warunkach recydywy i nie tylko.

- Podejrzany jest on o nieumyślne narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego poprzez najechanie na pokrzywdzonego, przemieszczenie go na maskę pojazdu, a następnie upadek i przetoczenie się przez jezdnię oraz krawężnik. Oraz podejrzany ten stoi pod zarzutem m.in. nieudzielenia pomocy - tłumaczy prokurator.



Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt.

- Zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, posiłkując się tym, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo ucieczki podejrzanego, ewentualnie również mataczenia w tej sprawie - dodał Skiba.



Pozostałe zatrzymane trzy osoby zostały przesłuchane w charakterze świadka.

Czytaj też: Kobieta najechała autem na leżącego na jezdni 69-latka. Tragiczny wypadek koło Makowa Maz.