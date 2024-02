Asfalt na Wisłostradzie do wymiany. „Dla kierowców to duże zmiany” Przemysław Paczkowski 08.02.2024 08:33 Frezowanie nawierzchni Wisłostrady i ulicy Czerniakowskie na odcinku od Cytadeli Warszawskiej do alei Józefa Beka – takie plany ma Zarząd Dróg Miejskich. Ma też powstać przejście dla pieszych na wysokości Karowej. – Dla kierowców z Powiśla zmieni się dużo – zapowiada dyrektor ZDM.

Kiedy remont Wisłostrady? (autor: ZDM Warszawa)

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie planuje frezowanie nawierzchni Wisłostrady i ulicy Czerniakowskiej na odcinku od Cytadeli Warszawskiej do alei Józefa Becka.

Prace ze względu na utrudnienia związane z budową tramwaju do Wilanowa miałyby odbyć się w wakacje.

– Poza pojedynczymi odcinkami to większość Wisłostrady i praktycznie cała Czerniakowska jest do remontu. Będziemy szukać „okienek” po to, by chociaż pojedyncze odcinki wyremontować. Stan techniczny Czerniakowskiej jest naprawdę zły – mówi dyrektor ZDM Łukasz Puchalski.

W tym samym czasie ma powstać przejście dla pieszych na wysokości ulicy Karowej.

– Zmieni się organizacja ruchu. W najbliższych dniach odbieramy dokumentację i będziemy ogłaszać przetarg na realizację. Zakładamy, że najpóźniej w wakacje powstanie to przejście. W ramach budowy powstanie też łącznik rowerowy. Dla kierowców z Powiśla zmieni się dużo, ponieważ będą mogli wyjechać ulicą Karową również w lewo w kierunku Żoliborza – podaje Puchalski.

To nie koniec zmian wzdłuż Wisłostrady. Docelowo ZDM planuje również zbudować infrastrukturę rowerową, która połączy nadwiślańską ścieżkę z wiaduktami nad Agrykolą.

Wniosek o takie zadanie mają złożyć drogowcy na najbliższej sesji rady miasta.

Czytaj też: Dziura z ul. Hołówki zniknie. Po naszej interwencji nawierzchnię naprawią drogowcy