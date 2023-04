Windy i poszerzone przystanki. Rozpoczęła się przebudowa placu Na Rozdrożu Adrian Pieczka 21.04.2023 18:06 W piątek rozpoczęła się przebudowa placu Na Rozdrożu. Zainstalowane zostaną windy, powstaną nowe, naziemne przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i szersze przystanki autobusowe. Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok.

Rozpoczęła się przebudowa placu Na Rozdrożu (autor: PAP/Andrzej Lange)

- Miasto dostępne dla wszystkich to jeden z priorytetów mojej prezydentury. Dlatego zależy mi na tym, żeby plac Na Rozdrożu był bardziej dostępny dla rodziców z wózkami, osób starszych i wszystkich, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, ale również dla pieszych i rowerzystów. Dlatego już za rok miejsce to zmieni się diametralnie – będą tu windy na Trasę Łazienkowską, a ścieżki rowerowe i przystanki autobusowe zostaną poszerzone. Powstaną też nowe przejścia dla pieszych, będzie więcej zieleni – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Mieszkańcy zaznaczają, że windy w tym miejscu są bardzo potrzebne.





Bez barier architektonicznych

Plac Na Rozdrożu to obszar zabytkowy, który powstał jeszcze w XVIII wieku jako element Osi Stanisławowskiej. W XX wieku plac przeszedł szereg przemian w związku z budową Trasy Łazienkowskiej. Od tego czasu centralna część placu jest dwupoziomowa, pod jego płytą w tunelu biegnie miejska arteria. Jednak nie wszystkie rozwiązania przetrwały próbę czasu – brak wind z Trasy Łazienkowskiej na poziom placu sprawia, że miejsce to jest praktycznie niedostępne dla osób starszych, na wózkach i z wózkami.

- Idea Warszawy dla wszystkich jest konsekwentnie realizowana przez prezydenta stolicy, warszawskich samorządowców oraz społeczników. Doskonale widać to przy okazji każdej inwestycji, która jest planowana, rozpoczynana i oddawana do użytku - powiedziała posłanka na Sejm RP i przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. Warszawy Aleksandra Gajewska. - O dostępną Trasę Łazienkowską zabiegaliśmy – wraz z radnymi dzielnicowymi i społecznikami – już wiele lat temu. Chcieliśmy, żeby była to przebudowa kompleksowa – uwzględniająca wszystkie 11 węzłów przesiadkowych w okolicach placu Na Rozdrożu - dodała.

- Wnioskowaliśmy, żeby zlikwidować tutejsze bariery architektoniczne, które sprawiały, że miejsce to było niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zmianom +odzyskamy+ dla nich ten plac. Już niedługo, dzięki determinacji i wrażliwości społecznej samorządowców, radnych oraz władz miasta miejsce to, tak pięknie położone – w pobliżu lubianych przez mieszkańców stolicy parków i zabytków – będzie dostępne dla wszystkich – zaznaczyła posłanka Gajewska.

Inwestycja z nadzorem archeologicznym

Ratusz zaznaczył, że przebudowa placu Na Rozdrożu odbywa się z poszanowaniem jego warstwy historycznej. Poprzedziły ją konsultacje społeczne oraz ustalenia z konserwatorem zabytków. Inwestycja będzie miała też nadzór archeologiczny.

Na placu zostaną zamontowane windy, które połączą górny i dolny poziom placu. Prowadzić będą prosto na przystanki autobusowe w ciągu Trasy Łazienkowskiej, na które obecnie można dostać się jedynie po długich schodach, które również zostaną odnowione.

Przystanki autobusowe zostaną przebudowane, poszerzone i wyposażone w więcej miejsc do siedzenia oraz wyższy, profilowany krawężnik, który ułatwi wsiadanie do autobusu. Na krańcach przystanków pojawi się też więcej zieleni.

Wyznaczone zostaną dwa nowe naziemne przejścia dla pieszych – po zachodniej stronie Alej Ujazdowskich (przez wlot ul. Koszykowej) oraz w osi alei Wyzwolenia. Istniejące przejścia podziemne zostaną zasypane.

Równolegle z przebudową placu Na Rozdrożu, powstawać będzie zapowiadany pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Pomnik budowany jest w ramach rządowego programu "Niepodległa" – na podstawie porozumienia z władzami Warszawy. Obie inwestycje mają być realizowane w tym samym czasie.

Prace na placu Na Rozdrożu wykonuje firma Strabag, a koszt modernizacji wyniesie 26,4 ml zł. Koniec robót planowany jest na 2024 rok. Inwestycja będzie dofinansowywana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prace remontowe nie spowodują znaczących utrudnień na placu oraz Trasie Łazienkowskiej – zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane tylko na krótkich odcinkach jezdni czy chodników.

