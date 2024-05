14-piętrowy budynek pośród niskiej zabudowy? Plany dewelopera na Saskiej Kępie w rękach radnych Adrian Pieczka 29.05.2024 16:02 Firma Sono Development chce na Saskiej Kępie zbudować 14-kondygnacyjny blok na 110 mieszkań. Budynek miałby powstać na rogu ulicy Saskiej i Argentyńskiej w towarzystwie szeregowców. Planowana inwestycja jest jednak niezgodna z miejscowym planem. Na działce do niedawna funkcjonowała pralnia spółdzielcza oraz restauracja.

14 piętrowy budynek pośród niskiej zabudowy. Plany dewelopera na Saskiej Kępie (autor: RDC)

14-kondygnacyjny budynek na 110 mieszkań w sąsiedztwie szeregowców. Firma deweloperska poinformowała w lokalnej gazecie „Mieszkaniec”, że planuje inwestycję w miejscu zlikwidowanej pralni społecznej przy ul. Argentyńskiej na Saskiej Kępie.

Planowana inwestycja jest jednak niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

– Dla nieruchomości położonej przy ulicy Saskie 47/79, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obecnie przewiduje możliwość zabudowy do 12 metrów wysokości. Jeśli inwestor planuje wyższy budynek, to w drodze tak zwanego Lex Developer może zwrócić się do Rady Warszawy o zaakceptowanie takich zmiany – informuje zastępca rzecznika Pragi Południe, Michał Szweycer.

Wszystko w rękach rady miasta?

W przypadku złożenia wniosku przez dewelopera, zgodę na budowę będzie musiała wyrazić rada miasta. Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz przewiduje, że ciężko będzie uzyskać inwestorowi pozytywną decyzję radnych.

– W tym przypadku mamy do czynienia z dominantą, która istotnie przekracza wysokość zabudowy wokół tego terenu. Wydaje mi się, że będziemy zgłaszać swoje uwagi. Trudno mi w tej chwili oceniać, dlatego że tego wniosku nie ma jeszcze w Radzie m.st. Warszawy. Natomiast wydaje mi się, że w takim kształcie, jak ten budynek został w tej chwili przedstawiony, jest to bardzo mało prawdopodobne, aby ten projekt został zaakceptowany – mówi Potapowicz.

Część mieszkańców Saskiej Kępy negatywnie ocenia budowę tak wysokiego bloku w tym miejscu.

Jak czytamy w gazecie, rozpoczęcie inwestycji planowane jest na jesień tego roku.

