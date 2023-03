Wielopoziomowy parking zamiast ponad stu drzew? Inwestycja Narodowego Instytutu Kardiologii w Wawrze Przemysław Paczkowski 02.03.2023 16:39 Kontrowersyjna inwestycja w Wawrze. Narodowy Instytut Kardiologii chce wyciąć ponad 100 drzew i zbudować parking. Ma to uporządkować teren wokół szpitala, ponieważ teraz miejsc dla samochodów nie ma. Auta zostawiane są na trawnikach i między drzewami.

Wielopoziomowy parking zamiast ponad stu drzew? Inwestycja Narodowego Instytutu Kardiologii w Wawrze (autor: Narodowy Instytut Kardiologii)

- Parking jest w tym miejscu niezbędny - mówi zastępca dyrektora szpitala Andrzej Grygiel. - W tej chwili praktycznie cały teren instytutu, teren, który jest też zadrzewiony, mamy zastawiony samochodami. Samochody stoją w każdym wolnym miejscu na terenie instytutu - na trawnikach, między drzewami. Niestety, to jest sytuacja znana od lat. My tylko i wyłącznie chcemy zebrać to wszystko i uporządkować - tłumaczy.





Mieszkańcy podnoszą temat na grupach społecznościowych w internecie i protestują.

Dziś o 18:00 ma rozpocząć się spotkanie Komisji Rozwoju Dzielnicy, na której swoją prezentację ma wygłosić przedstawiciel Narodowego Instytutu Kardiologii.

- Będę przekonywał radnych i mieszkańców - mówi Grygiel. - Chciałbym uspokoić i zapewnić, że parking, który powstanie na pewno nie będzie szpecił okolicy. Znikną samochody z ulic, trawników, które są w okolicy instytutu. Nie będą zaśmiecały, nie będą smrodziły, nie będą zagracały przejść, przejazdów. Będzie dużo bezpieczniej - tłumaczy.

Parking o wysokości 14,5 metra ma powstać pomiędzy budynkami szpitala a mieszącym się tuż obok parkiem krajobrazowym.

Czytaj też: CPK w powiecie płockim. Mniej inwestorów w regionie