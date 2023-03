„To, co się tutaj dzieje, jest karygodne”. Narodowy Instytut Kardiologii tonie w autach

Zdecydowanie większy parking by się tutaj przydał - mówią mieszkańcy. Chodzi o okolice Narodowego Instytutu Kardiologii, które toną w autach. Codziennie przyjeżdżają tam pacjenci, odwiedzający i pracownicy, a miejsc do parkowania brakuje. Instytut zapowiedział budowę wielopoziomowego parkingu, ale wiąże się to z wycinką ponad 100 drzew.