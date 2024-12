Więcej niż jedno centrum w Warszawie? „Jednym z nich okolice Ronda Daszyńskiego” Marta Hernik 29.12.2024 13:31 Warszawa może mieć nie jedno centrum a kilka! Jednym z nich mogą być okolice Ronda Daszyńskiego - przekonywał w RDC Bartosz Świniarski z pracowni BBGK Architekci. To grupa, która wymyśliła koncepcję zagospodarowania terenu byłych zakładów produkcyjnych Polfy.

Jaka przyszłość terenów po Polfie na Woli? (autor: BBGK Architekci/Facebook)

- Warszawa to jest miasto policentryczne. Dąży do tego, żeby mieć kilka centrów. Takie główne centrum, no to my zawsze wszyscy sobie kojarzymy z Pałacem Kultury. A faktycznie to jest tak, że historycznie Warszawa miała to centrum dookoła starego miasta. Także zwykle te centra takie powstają albo dookoła jakichś placów, albo dookoła

jakichś takich gwarnych ulic - mówił w Polskim Radiu RDC Bartosz Świniarski z pracowni BBGK Architekci.

Jak podkreślał architekt, w Warszawie wyraźnie widać zmianę kierunku.

- To centrum faktycznie ono się troszeczkę przesuwa na zachód, czyli w okolice Ronda Daszyńskiego. Szczególnie, że 10 czy tam 15 lat temu to tam jeszcze nic nie było, prawda? Przede wszystkim centrum tworzą ludzie. To są ludzie, którzy chcą przychodzić do jakiejś części miasta - dodał.

BBGK Architekci mieli do opracowania plan dla 5 hektarów po zakładach Polfy.

- Chcieliśmy przyciągnąć tu ludzi - mówił nasz gość. - Pierwszym pomysłem to było stworzenie jakiegoś takiego high street. Tylko my szybko powiedzieliśmy sobie, że to high street to powinna być taka ulica handlowa. Ona zawsze wjedzie skądś dokądś. My tu mamy fragment miasta i tak trudno sobie jest wyobrazić, że w tym jednym miejscu

stworzymy jakiś taki ciąg, który będzie wiódł od ważnego miejsca do ważnego miejsca. Stwierdziliśmy sobie, że stwórzmy coś w rodzaju takiego high ringu - podkreślał.

Między ulicami Towarową a Prostą mają powstać komfortowe ciągi pieszo-rowerowe. To wszystko w ramach prywatnej inwestycji developera - powstanie tam jeden z najbardziej prestiżowych kompleksów apartamentowo-usługowych w Polsce.

