Więcej łóżek i nowoczesna aparatura. Nowy SOR w Szpitalu Czerniakowskim Przemysław Paczkowski 03.07.2023 21:31 W Szpitalu Czerniakowskim powstały nowy SOR. Na nowym oddziale ratunkowym jest więcej łóżek, sal operacyjnych i nowoczesna aparatura monitorująca. Pierwsi pacjenci mają skorzystać z nowego oddziału w ciągu kilku dni.

Więcej łóżek i nowoczesna aparatura. W Szpitalu Czerniakowskim powstały nowy SOR (autor: Szymon Pulcyn/UM Warszawa)

Dobiegła końca rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego przy ul. Stępińskiej. Za kilka dni zacznie przyjmować pacjentów, którzy dotychczas pilnej pomocy musieli szukać w tymczasowym pawilonie.

- To ogromna zmiana - mówił prezes szpitala Piotr Obermeyer. - To rzeczywiście jest bardzo nowoczesny SOR. Jest najbardziej przyjaznym obiektem dla personelu, dla pacjentów, dla koordynacji działań, bo to jest takie serce szpitala, gdzie się właściwie spotykają wszyscy pacjenci - i ci ambulatoryjni, i ci, którzy są przyjmowani planowo - tłumaczył.





- To skok do XXI wieku - mówił zastępca kierownika SOR-u Hernyk Wacławek. - To jest 100 procent różnicy, naprawdę. Były jakieś małe powierzchnie, a teraz są powierzchnie duże. Więcej aparatury, dużo więcej możliwości monitorowania chorych. Ten pacjent nie będzie musiał niepokoić się, co się stanie, „jak będę jeszcze bardziej chory” - wyjaśniał.





Koszt rozbudowy szpitala wraz z aparaturą to około 20 milionów złotych.

Do budynku, w którym mieścił się oddział ratunkowy Szpitala Czerniakowskiego, dobudowano dwie nowe części – parterową od strony ul. Stępińskiej oraz trzykondygnacyjną od strony ul. Górskiej.

- W wyniku rozbudowy łączna powierzchnia użytkowa SOR zwiększyła się dwukrotnie – o niemal 600 m kw. Pozwoliło to również na podwojenie liczby łóżek dla pacjentów z 9 do 20 stanowisk. Z miejskiego budżetu przeznaczyliśmy również 6 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i aparatury oraz wyposażenia oddziału – tłumaczyła wiceprezydent Renata Kaznowska odpowiedzialna za miejską politykę zdrowotną.

Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia SOR, m.in. rejestracja i poczekalnie, gabinety badań, sale: obserwacyjna, resuscytacyjno-zabiegowa, wstępnej intensywnej terapii. W ramach inwestycji wymienione zostały m.in. posadzki, okna i drzwi. Od strony podwórka zlokalizowano osobny wjazd dla karetek. Po generalnej modernizacji podjazdu zapewnia on możliwość dojazdu pod budynek dwóch karetek jednocześnie. Niezależne wejście główne dla pieszych, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajduje się od strony ul. Górskiej.

Czytaj też: Jak będzie wyglądał stadion na warszawskiej Skrze? Miasto ogłosiło wyniki konkursu