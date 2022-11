Widowiskowo plenerowe „Noc listopadowa" w Łazienkach Królewskich Cyryl Skiba 07.11.2022 20:25 Widowiskowo plenerowe „Noc listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego. Wyreżyserowany przez Leszka Zdunia spektakl będzie można obejrzeć 12 listopada o godz. 18.00 w ogrodach Łazienek Królewskich w Warszawie.

„Noc listopadowa” w Łazienkach (autor: Muzeum Łazienki Królewskie)

„Noc listopadowa” to utwór, który Stanisław Wyspiański napisał po krótkiej wizycie w Łazienkach Królewskich. Znajdujące się tu dzieła sztuki, nawiązujące do antyku, uruchomiły wyobraźnię pisarza do tego stopnia, że stworzył on niezwykle oryginalne dzieło.

– To naturalna sceneria dramatu – mówiła w Poranku RDC pełnomocniczka dyrektora do spraw teatru Muzeum Łazienki Królewskie Joanna Szumańska. – Zależało nam aby wystawić dramat tak jak chciał tego Wyspiański. To będzie wielkie widowisko plenerowe obliczone mamy nadzieję na 500 osób. Spotykamy się przy bramie od ul. Myśliwieckiej i tam będziemy podążali za bogiem wiatru Eolem po różnych miejscach w łazienkach. – mówiła.

Początek spektaklu przy bramie od ulicy Myśliwieckiej. – Trasa będzie wiodła przez główne aleje do Podchorążówki, Amfiteatru, Pałacu na Wyspie, a następnie do Pomnika Jana III – zaznaczała Szumańska. – Będziemy się przemieszczać obok Podchorążówki, Pałacu na Wyspie zarówno od strony północnej jak i południowej, a także przy Moście Jana III i ostatni taki moment to będzie Amfiteatr, który również wykorzystamy. Łazienki staną się na czas Nocy Listopadowej wielką scenerią. – mówiła.

Widzowie przemieszczać się będą po łazienkowskich ogrodach, by obserwować kolejne odsłony spektaklu. Widowisko uświetnią wyjątkowe elementy scenografii, m.in. łódź Charona sunąca po stawie, pochodnie oraz chór bogiń Nike.

– Od Myśliwieckiej prowadzi nas bóg wiatru Eol i cała publiczność podąża za Eolem. On jest takim przodownikiem, który nas prowadzi - dzięki niemu czujemy się bezpiecznie i w poszczególnych miejscach ogrodów Łazienek Królewskich czekają na nas rozgrywające się poszczególne sceny. – mówiła.

Polskie Radio RDC jest patronem medialnym wydarzenia, wpisującego się w zbliżające się 115. obchody rocznicy śmierci pisarza.

