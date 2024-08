Od 11 lat bez możliwości wjazdu. Warszawa wybuduje dojazdy do wiaduktu w Ursusie Przemysław Paczkowski 05.08.2024 21:29 Do końca 2025 roku wybudowane zostaną wszystkie drogi dojazdowe do wiaduktu w Ursusie, na który aktualnie nie da się wjechać — tak wynika z zapowiedzi Warszawy. Inwestycja powstała w 2013 roku obok trasy S2 przy ulicy Orląt Lwowskich, lecz bez dojazdów. Od zeszłego roku społecznicy z Ursusa obchodzą rocznicę budowy wiaduktu.

Od 11 lat bez możliwości wjazdu. Warszawa wybuduje dojazdy do wiaduktu w Ursusie (autor: Mapy Google)

Warszawa zapowiada, że do końca 2025 roku ma wybudować wszystkie drogi dojazdowe do wiaduktu w Ursusie. Inwestycja powstała w 2013 roku przy okazji budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, lecz bez dojazdów. Drogi miało wykonać miasto, ale ze względu na własność gruntów sprawa stanęła na wiele lat.

– To jest kuriozalne. To też bardzo dobrze wskazuje na pewne zaniedbanie, zwłaszcza dzielnic obrzeżnych. Sądzę, że Rada Warszawy powinna w odpowiedni sposób dołożyć wszelkich starań, w tym także oczyści środków finansowych, aby tę sprawę jak najszybciej rozwiązać. My będziemy od Prezydenta m.st. Warszawy domagali się tego, abym przedstawił odpowiedni plan działań. Przede wszystkim, aby skierował oczywiście taką propozycję zmian w budżecie, która pozwoli zapewnić finansowanie na dokończenie tych połączeń – mówi stołeczny radny i członek komisji ładu przestrzennego Tomasz Herbich.

Wiadukt stoi na granicy Warszawy oraz Piastowa. Od strony warszawskiej droga już powstaje i prace mają się zakończyć w listopadzie. – Teraz przygotowujemy się do realizacji drogi od strony Piastowa – mówi rzeczniczka dzielnicy Ursus Agnieszka Wall.

– Całość tego zadania, czyli obydwie drogi dojazdowe do wiaduktu, planujemy zakończyć w przyszłym roku. Prawdopodobnie będzie to trzeci kwartał przyszłego roku, ale szczegółowy terminarz inwestycji będziemy mogli podać po wyłonieniu wykonawcy i zawarciu umowy. – informuje Wall.

Od zeszłego roku społecznicy z Ursusa obchodzą rocznicę budowy wiaduktu. W trakcie wydarzenia sprzątają teren oraz zjadają symboliczny tort.

Czytaj też: Stołeczna policja na tropie złodziei diamentów. Zatrzymano trzech obywateli Gruzji