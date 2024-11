Koniec ciemności w Wawrze? Po interwencji RDC awarią zajmą się GDDKiA i ZDM

Na głównych ulicach warszawskiego Wawra wróci oświetlenie. To dzięki interwencji dziennikarzy Polskiego Radia RDC. Jak informowaliśmy - okoliczni zarządcy dróg nie mogli się do tej pory porozumieć, do kogo należy fragment ulicy Patriotów pomiędzy wjazdami na Południową Obwodnice Warszawy. Poszkodowani są przez to mieszkańcy, którzy od kilku tygodniu muszą poruszać się w całkowitych ciemnościach.