Drzewa zamiast betonu. Jak będzie wyglądał plac Wilsona po zmianach? RDC 26.03.2024 21:08 Na placu Wilsona będzie mniej betonu – zastąpią go nowe drzewa, krzewy i kwiaty. To pomysł mieszkanek i mieszkańców Żoliborza, którzy projekt rozbetonowania i zazielenienia placu zgłosili w budżecie obywatelskim. Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich rozszerzył zakres prac, które zrealizuje wykonawca wybrany w przetargu.

3 Będzie więcej zieleni na placu Wilsona (autor: ZDM)

Drogowcy otworzyli oferty na zazielenienie reprezentacyjnego placu Żoliborza. W sumie zgłosiły się trzy firmy, a ich oferty mieszczą się w przedziale od 1,1 do 1,9 mln zł. Wykonawca zrealizuje na placu Wilsona prace, które uzgodnione zostały z miejskim konserwatorem zabytków. Jeżeli postępowanie uda się rozstrzygnąć, to zwycięska firma – po podpisaniu umowy – będzie miała 60 dni na realizację projektu.

– Warszawa bardziej zielona i dostępna dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców to nasz priorytet. Chcemy zmieniać stolicę w miasto najlepsze do życia. Dlatego likwidujemy beton wszędzie tam, gdzie to możliwe. W taki sposób chcemy nie tylko zadbać o estetykę naszego miasta, ale również walczyć ze skutkami zmian klimatu – więcej zieleni to więcej tlenu i ochrony przed upałem – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Mniej betonu przed kinem

Na placu Wilsona, którego centralna część jest już pokryta roślinnością, będzie jeszcze więcej zieleni. Takich zmian chcieli mieszkańcy dzielnicy, którzy najpierw zgłosili projekt, a następnie zagłosowali za usunięciem z placu sporych połaci betonu – w ramach budżetu obywatelskiego. Co się zmieni?

Pierwotny projekt zakładał odbetonowanie części placu przed Kinem Wisła. Zgodnie z planem, przed wejściem do kina, posadzone zostaną nowe drzewa. Zieleń pojawi się także na krańcach chodnika przed kinem – w pobliżu przejść dla pieszych. Przy ul. Mickiewicza stanie jeszcze jedno nowe drzewo (zastąpi rosnącą tam robinię, która zostanie przesadzona w inne miejsce) oraz krzewy. Trawnik i krzewy zazielenią – betonowy do tej pory – fragment placu przy ul. Krasińskiego. To jednak nie koniec zmian.

18 nowych drzew

Zbędny beton szpeci także inne części placu. Dlatego ZDM postanowił rozszerzyć obywatelski projekt. Dzięki temu plac zazieleni się nie tylko przed Kinem Wisła, ale na wszystkich wlotach. Na ul. Krasińskiego – na odcinku między placem a ul. Karpińskiego – powstanie żywopłot wzdłuż chodnika po północnej stronie drogi. Uzupełnione zostaną również istniejące szpalery drzew.

Wiele zmieni się także na zachodnim wlocie ul. Krasińskiego. Po obu stronach przejścia dla pieszych pojawią się krzewy – w miejscu niepotrzebnych betonowych płyt i kostki. Krzewy dosadzone zostaną również na południowym wlocie z ul. Mickiewicza (w okolicy przejścia dla pieszych po zachodniej stronie jezdni).

Zmieni się także wygląd chodnika po północnej stronie placu, między ulicami Mickiewicza i Słowackiego. Tutaj projekt przewiduje trzy nowe drzewa otoczone krzewami. Duży szpaler ośmiu drzew – wraz z żywopłotem – pojawi się natomiast wzdłuż ul. Słowackiego. Będzie sięgał od placu do ul. Kątowej.

Łącznie na pl. Wilsona przybędzie 18 drzew (jesiony i dwa rodzaje klonu) oraz ok. 1500 m kw. krzewów (róże, runianka oraz ligustr). Aby zabezpieczyć nową zieleń, w newralgicznych miejscach ZDM zaplanował wygrodzenia. Prace nie spowodują utrudnień w ruchu.

Stragany z kwiatami zostaną

Podczas przygotowań do wdrożenia projektu zazielenienia placu Wilsona Zarząd Dróg Miejskich wziął pod uwagę, że plac jest zabytkiem. Dlatego konieczne były uzgodnienia ze stołecznym konserwatorem zabytków. Uzyskanie opinii było możliwe dopiero po przegłosowaniu projektu przez mieszkańców.

Nie stracą oni tak lubianych i wpisanych w krajobraz placu stoisk z kwiatami. W ramach przygotowań do inwestycji ZDM zaplanował zastępczą lokalizację dla stoisk. Cały czas będą one w okolicach placu. Natomiast po zakończeniu robót powrócą w dotychczasowe miejsce.

Zmiany na Saskiej i Odyńca

Rozpłytowania na placu Wilsona nie będą jedynymi w tym roku. Podobny zabieg przejdzie między innymi ul. Saska. To również pomysł z budżetu obywatelskiego. Niedawno ZDM otworzył oferty na wykonanie tego zadania. Zgłoszonych zostało 6 ofert.

Zmiany zajdą głównie po wschodniej stronie ulicy. Zazielenią się przede wszystkim okolice skrzyżowań z ulicami Zwycięzców, Meksykańską i Brazylijską. Projekt obejmuje także remont najbardziej zniszczonych fragmentów tamtejszego chodnika.

Również w ramach projektu obywatelskiego przybędzie zieleni na ul. Odyńca. Na odcinku od ul. Wołoskiej do al. Niepodległości po północnej stronie ulicy pojawią się 34 nowe drzewa. Trwa analiza ofert potencjalnych wykonawców. Kolejnym krokiem będzie likwidacja zbędnego betonu.

Czytaj też: Bratki i tulipany na warszawskich ulicach. Ponad 90 tys. roślin do zasadzenia

Źródło: Mat.Pras. Autor: RDC /DJ