Sala kongresowa w końcu przejdzie remont? Ogłoszono wykonawcę RDC 08.09.2023 16:29 W piątek pojawiła się informacja o wyborze wykonawcy, który wykona długo wyczekiwaną modernizację Sali Kongresowej. Koszt modernizacji wyniesie ponad 393 mln zł.

Jest wykonawca remontu Sali Kongresowej (autor: PKiN)

Już dziewięć lat Sala Kongresowa stoi pusta. W kwietniu bieżącego roku, miasto ogłosiło kolejny już przetarg na jej gruntowną przebudowę. Poprzedni przetarg został unieważniony z powodu zbyt wysokich ofert. 28 lipca otwarto oferty w ponownym przetargu w piątek, 8 września poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Modernizację Sali Kongresowej przeprowadzi konsorcjum Adamietz za kwotę ponad 393 mln zł.

„Oferta jest najkorzystniejsza według ustalonych kryteriów oceny ofert. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia” — napisano w uzasadnieniu.

Co z przetargiem?

W przetargu wzięły udział jeszcze dwa podmioty, z czego oferta Control Process została odrzucona. „Wykonawca złożył w postępowaniu ofertę, która nie została podpisana” — wyjaśniono w uzasadnieniu.

W przetargu brała udział jeszcze korporacja budowlana Doraco, która wprawdzie złożyła najtańszą ofertę, ale uzyskała mniej punktów niż zwycięzca. Przeważyła większa liczba punktów za kryterium — doświadczenie personelu.

Po otwarciu ofert okazało się, że budżet przewidziany na modernizację Sali Kongresowej jest zbyt niski — wynosił on ponad 375 mln zł, z czego 338 mln zł. władze Pałacu Kultury zarezerwowały na remont.

Na sierpniowej sesji Rady Warszawy, radni zadecydowali dołożyć do budżetu 36,8 mln zł.

Zamknięcie Sali Kongresowej

Sala Kongresowa została zamknięta we wrześniu 2014 r., a w 2015 rozpoczął się w niej remont. W planach było przystosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych i m.in wymiana foteli. Koszt modernizacji wyceniono na ok. 45 mln zł.

Już rok później, wiosną 2016 roku firma wykonująca modernizację ogłosiła upadłość. W grudniu 2017 roku ogłoszono przetarg na nową koncepcję modernizacji sali. Koszt remontu oszacowano na ponad 100 mln zł. W sierpniu Rada Warszawy przyznała na remont 183 mln zł.

W 2022 roku anulowano przetarg na remont, ponieważ kwota zarezerwowana przez miasto była za mała. W ogłoszonym w 2023 roku kolejnym przetargu wreszcie wybrano wykonawcę.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to jest szansa, że nowa Sala Kongresowa mogłaby zostać otwarta w 2026 roku.

