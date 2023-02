Warszawa kończy odstrzał dzików. Zostało jeszcze 30 sztuk Adam Abramiuk 10.02.2023 15:46 Jeszcze 30 dzików do odstrzału w Warszawie. Jak informowaliśmy w RDC - po apelach mieszkańców, którzy skarżyli się na duży problem z dzikami miasto zdecydowało o utylizacji 200 zwierząt.

dziki-z-wolinskiego-parku-narodowego-u-nadbrzeza-s.jpg (autor: Andymos, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons)

Ostatnio jeden osobnik pojawił się na terenie Królikarni - to niemal środek Mokotowa.

- To nie pierwszy raz kiedy dziki podchodzą tak daleko - tłumaczy Andżelika Gackowska z Lasów Miejskich.

- Takich sytuacji mamy kilka, kilkanaście rocznie w tamtym rejonie. Trzeba pamiętać, że Królikarnia jest położona na skarpie i jest to bardzo zielony obszar i dzikie zwierzęta są w stanie poruszać się wzdłuż skarpy wchodząc bardzo blisko do centrum miasta. Warszawa jest dosyć zielonym miastem i choć ma to swoje niewątpliwe zalety, rodzi to również takie skutki, że jest to miejsce bytowania dzikich zwierząt. Trzeba się oczywiście zastanowić dlaczego dzik był w Królikarni i co go tam zwabiło - mówi dyrektorka.

Jak dodaje Gackowska, do wykonania limitu zostało już odstrzelenie 30 dzików.

- W tej chwili zostało odstrzelone już około 170 dzików. Jest to bardzo trudna praca. Możemy wykonywać odstrzały tylko w niektórych miejscach w Warszawie, tam gdzie warunki terenowe, bezpieczeństwo i przepisy pozwalają na prowadzenie takiego odstrzału. Na pewno nikt nie będzie wykonywał odstrzału w zabudowaniach - dodaje.

Decyzja prezydenta dotycząca odstrzału obowiązuje do końca marca.

