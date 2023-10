Utrudnienia dla kierowców na Starym Mokotowie. Zamknięte dwie ulice [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 27.10.2023 22:51 Od piątku, 27 października, wieczorem zamknięte dla samochodów będą ulice Kwiatowa i Opoczyńska. Mokotowscy drogowcy ułożą nowy asfalt w obu lokalizacjach. Zmiany w ruchu drogowym potrwają do poniedziałku, 30 października, do godziny 6:00

Utrudnienia dla kierowców na Starym Mokotowie (autor: ZDM)

Remonty ulic Kwiatowej i Opoczyńskiej zaczęły się we wrześniu. Najpierw drogowcy wymienili krawężniki na obu drogach. Po zakończeniu robót brukarskich rozpocznie się sfrezowanie starej i ułożenie nowej nawierzchni jezdni. Wykonawca przeprowadzi je w dniach 27-30 października.

Termin zakończenia robót zależy w dużym stopniu od tego czy mieszkańcy przeparkują swoje samochody, udostępniając plac budowy. Także warunki pogodowe mogą mieć wpływ na zakładany harmonogram.

Na czas asfaltowania obie ulice zostaną zamknięte. Od piątku, 27 października, od godziny 20:00 do poniedziałku, 30 października, do godziny 6:00 kierowcy nie przejadą Kwiatową od Różanej do Madalińskiego. W tym samym czasie wyłączona z ruchu będzie także ulica Opoczyńska. Utrudnienia na pierwszej z wymienionych ulic można ominąć ulicą Kazimierzowską. Z kolei kierowcy chcący pojechać z ulicy Narbutta do Rakowieckiej powinni kierować się do Łowickiej.

