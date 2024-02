„Mordują tereny zielone”. Co zamiast dawnych kortów na Ursynowie? Mikołaj Cichocki 21.02.2024 06:19 Podpalenia, wycinka drzew w środku nocy i plany budowy 9-piętrowego bloku – mieszkańców Ursynowa niepokoi sytuacja przy dawnych kortach tenisowych przy ul. Ciszewskiego. – Mordują tereny zielone. Tu się nic nie dzieje, jest tylko syf – powiedzieli naszemu reporterowi.

Co zamiast dawnych kortów na Ursynowie?

Teren dawnych kortów tenisowych przy ul. Cieszewskiego spędza sen z powiek mieszkańcom Ursynowa.

Należące do prywatnego właściciela korty od dłuższego czasu są nieczynne. W planach jest budowa w tym miejscu wieżowca. Mieszkańcy jednak nie są zadowoleni z takiego pomysłu.

Radny Ursynowa Antoni Pomianowski przyznał, że miały tam miejsce wspomniane sytuacje i zwrócił się o wyjaśnienia do urzędu.

– Tam faktycznie są ślady drobnego pożaru, trochę drzew jest też powycinanych. Będę chciał, aby urząd wyjaśnił, czy te wycinki były legalne. Osobna kwestia to to, co tam jest planowane. Wystąpiłem już o kopię wniosków o pozwolenie na budowę – mówi Pomianowski.

Jak przekazał nam burmistrz dzielnicy Ursynów Robert Kempa, aktualnie wniosek dewelopera o zabudowę jest zawieszony.

