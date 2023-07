Rozbiórka wiaduktu Trasy Łazienkowskiej. Nowa organizacja ruchu na Saskiej Kępie RDC 08.07.2023 09:11 Rozpoczęła się rozbiórka pierwszego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie w Warszawie. Zarówno kierowcy, jak i piesi oraz rowerzyści muszą się liczyć z dużymi zmianami. Wyłączony został z ruchu pierwszy z dwóch – północny wiadukt nad ulicami Bajońską i Paryską.

3 Wiadukt Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie do rozbiórki (autor: UM Warszawa)

Dziś została zamknięta jezdnia al. Stanów Zjednoczonych w kierunku Śródmieścia. Przyczyną jest rozpoczęcie rozbiórka pierwszego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie.

– Kierowcy jadący w tej relacji zjadą na jezdnię południową w rejonie Kanału Wystawowego, a na stronę północną alei Stanów Zjednoczonych wrócą w rejonie węzła z Wałem Miedzeszyńskim. Na jezdni prowadzącej obecnie w stronę Grochowa będą trzy pasy ruchu, jeden do centrum i dwa w przeciwnym kierunku, z czego jedne przeznaczony dla autobusów – informuje rzeczniczka Stołecznego Zarząd Rozbudowy Miasta Agata Choińska-Ostrowska.

Z północnego odcinka ulicy Saskiej nie zjedziemy na Trasę Łazienkowską, a także z Saskiej Kępy na Wał Miedzeszyński.

– Osoby jadące w kierunku Pragi Północ lub Wawra powinny kierować się wcześniej do alei Waszyngtona lub ulicy Fieldorfa „Nila” – podaje rzeczniczka.

Rozbiórka wiaduktu Trasy Łazienkowskiej – szczegóły

Wcześniej rozpoczęły się prace w terenie – umacnianie nasypu w rejonie ul. Bajońskiej, likwidacja wysp na przejściach dla pieszych przez ul. Paryską oraz montaż progów spowalniających poprzedzają rozpoczęcie zasadniczego etapu inwestycji, czyli rozbiórki, a następnie odbudowy wiaduktów.

Rozbiórka wiaduktu północnego będzie prowadzona etapowo i zakończy się jesienią. W pierwszej kolejności zdemontowana zostanie nawierzchnia i wyposażenie wiaduktu, a następnie rozebrane elementy żelbetowe.

Objazdy przez remont Trasy Łazienkowskiej

Podczas przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Bajońską i Paryską, główną drogą objazdową będzie Trasa Siekierkowska. Aby ułatwić kierowcom zjeżdżającym z Trasy Siekierkowskiej włączanie się do ruchu, powstał dodatkowy pas włączenia wzdłuż jezdni Wału Miedzeszyńskiego za prawoskrętem w stronę centrum.

Z kolei kierowcom zjeżdżającym z mostu Łazienkowskiego na Wał Miedzeszyński w kierunku Trasy Siekierkowskiej zostanie zapewniony własny pas ruchu na przedłużeniu łącznicy – do tej pory musieli oni ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym od strony Wybrzeża Szczecińskiego. Objazdy będą prowadziły także ulicą Fieldorfa „Nila” oraz aleją Waszyngtona.

Zmiany tras autobusów

Autobusy komunikacji miejskiej kursujące aleją Stanów Zjednoczonych nie zmienią tras, z wyjątkiem E-1. Autobusy tej linii w kierunku stacji metra Stadion Narodowy pojadą prosto ulicą Saską, skręcą w Zwycięzców i nią dojadą do Wału Miedzeszyńskiego, czyli do swojej stałej trasy. Po drodze zatrzymają się na przystanku na wiadukcie na ulicy Saskiej oraz na przystankach Stacja Krwiodawstwa i Katowicka na ul. Zwycięzców. Nieczynny będzie natomiast przystanek Kryniczna 02 na Wale Miedzeszyńskim.

Pojazdy jadące w kierunku Grochowa i Wawra nadal będą korzystały ze swojego buspasa. Natomiast autobusy kursujące w stronę centrum będą miały do dyspozycji wydzielony pas na zamkniętej jezdni. Będzie on dostępny wyłącznie dla Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy dojadą nim do wiaduktu na ul. Saskiej, a następnie przejadą na drugą jezdnię, na wspólny pas z pozostałymi pojazdami. Przejazd autobusom ułatwią także buspasy wytyczone w al. Stanów Zjednoczonych oraz na ulicy Ostrobramskiej.

Autobusy jadące do centrum nadal będą zatrzymywały się przy ul. Międzynarodowej i ul. Saskiej. Tymczasowy przystanek przy pierwszym skrzyżowaniu znajdzie się na tej samej wysokości, co istniejący. Zmieni się natomiast lokalizacja drugiego przystanku, który przesunięty zostanie przed wiadukt ulicy Saskiej.

Zachowana będzie możliwość przejazdu pod wiaduktami ulicą Paryską. Zamknięty zostanie natomiast przejazd pod Trasą Łazienkowską ulicami Wąchocką i Bajońską. Na obu tych ulicach obowiązywał będzie ruch dwukierunkowy. W związku ze zmianami w organizacji ruchu nie będzie można na nich parkować.

Trasa Łazienkowska – piesi i rowerzyści

Ruch pieszy będzie zachowany pod Trasą Łazienkowską na ul. Paryskiej. Piesi nie przejdą natomiast pod wiaduktami ulicami Wąchocką i Bajońską oraz przejściem na wysokości ulic Rapperswilskiej i Wandy. Nie będzie także ruchu pieszego po północnej stronie wiaduktu – pomiędzy ulicami Wandy i Wąchocką.

Z kolei rowerzyści nie będą mogli korzystać z drogi dla rowerów po północnej stronie al. Stanów Zjednoczonych na odcinku od zjazdu z kładki pod mostem Łazienkowskim do ulicy Wandy. Zamknięty będzie także przejazd pod wiaduktem przy ulicy Wandy. Tablice informacyjne będą kierowały rowerzystów na objazd drogą po drugiej stronie trasy i dalej ulicami Ostrobramską i Grenadierów.

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych, których koszt wynosi 88,7 mln zł, jest firma WARBUD. Inwestycja zakończy się w połowie 2025 r.

„Przejazd Trasą Łazienkowską w obu kierunkach możliwy będzie przez cały czas trwania przebudowy” – poinformował SZRM.

Prace przy wiaduktach na Saskiej Kępie to kolejny etap modernizacji Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowany został most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim. Do marca 2024 r. potrwa przebudowa dwóch wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola.

