Kobieta potrącona przez tramwaj na Pradze Północ. W stanie ciężkim trafiła do szpitala

🚋 linii numer 4 uderzył w 42- letnią 🧑, która prawdopodobnie wtargnęła na przejście na czerwonym 🚦. Do zdarzenia doszło ok. 13.23 na Pradze Pn na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i Bródnowskiej. Pacjentka w ciężkim stanie z urazem głowo-czaszkowym i przedramienia trafiła do 🏥 pic.twitter.com/F5bNk6sbjx