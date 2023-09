Co z budową tramwaju na Wilanów? Ulice Goworka i Spacerowa przejezdne dopiero w listopadzie RDC 04.09.2023 16:27 Dopiero w listopadzie, a nie we wrześniu, zostanie otwarty ruch na ulicach Goworka i Spacerowej — przekazał Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. Wykonawca przesuwa termin otwarcia ulic. Powodem jest opóźnienie prac „na ciepłociągu”.

Kolejne opóźnienie na budowie tramwaju na Wilanów (autor: tramwajdowilanowa.pl)

W maju, gdy stołeczny ratusz informował o kolejnym etapie budowy trasy tramwajowej do Wilanowa, przekazano, że ulice Goworka i Spacerowa będą udostępnione dla ruchu we wrześniu.

„Po wakacjach ruszą także tramwaje na Puławskiej, które pojadą przez powstający węzeł torowy między ulicami Goworka i Rakowiecką” — zapowiadali urzędnicy.

Niestety, z tego harmonogramu niewiele zostało. Od poniedziałku tramwaje rzeczywiście będą kursowały ul. Puławską, ale tylko trzy z pięciu zakładanych linii. Do tego pozostaną nadal ogromne utrudnienia na ulicach Goworka i Spacerowej — te wciąż nie będą przejezdne. Potwierdził to rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

— Wykonawca przesuwa termin otwarcia ulic Goworka i Spacerowej na listopad — powiedział Dutkiewicz.

Dodał, że powodem przesunięcia jest opóźnienie prac „na ciepłociągu”.

Nadal wyłączone są też z ruchu wschodnie jezdnie na ul. Sobieskiego (od al. Wilanowskiej do ul. Chełmskiej) oraz na ul. Belwederskiej (od ul. Chełmskiej do ul. Gagarina).

Zmiany w ruchu drogowym

Od poniedziałku kierowcy wrócą natomiast na obie jezdnie ulicy Puławskiej. Do centrum będą dwa pasy ruchu. Trzeci, do ul. Olszewskiej, będzie tylko dla autobusów. Dalej samochody pojadą do ulicy Waryńskiego. Zamknięty będzie dalej odcinek do placu Unii Lubelskiej. W kierunku Ursynowa jeden pas pozostanie tylko na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Olszewskiej, dalej będzie już cała szerokość jezdni.

W rejonie budowy linii na Wilanów, od poniedziałku, WTP (Warszawski Transport Publiczny) wprowadza kolejne zmiany w komunikacji miejskiej. Nowe rozkłady jazdy mają tramwaje 4, 10, 18, 31 oraz autobusy 138, 167, 168, 222, 501, 519, 522 i N37.

Stołeczny ratusz przekonuje, że budowa trasy tramwajowej do Wilanowa to najbardziej oczekiwana inwestycja Tramwajów Warszawskich oraz największy projekt tramwajowy w Polsce. Będzie miała łączną długość blisko 19 kilometrów. Połączy Wolę, Odolany, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

