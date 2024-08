Tramwaj na Puławską i Gagarina wróci do końca wakacji? Mieszkańcy: to nierealny termin Mikołaj Cichocki 28.08.2024 11:07 Początek roku szkolnego pod znakiem utrudnień tramwajowych na Mokotowie - tego obawiają się mieszkańcy. Kursowanie tramwajów na Puławskiej i Gagarina jest wyłączone od 29 lipca. Zgodnie z planem na swoje trasy mają wrócić w najbliższy poniedziałek. Zdaniem mieszkańców, to nierealny termin.

6 Tramwaj na Puławską i Gagarina wróci do końca wakacji? (autor: RDC)

W poniedziałek mają wrócić tramwaje na Puławską i Gagarina na warszawskim Mokotowie - wynika z planów drogowców. Te nie jeżdżą w tym miejscu od 29 lipca. Mieszkańcy Mokotowa są jednak sceptyczni - obawiają się, że początek roku szkolnego upłynie im pod znakiem utrudnień.

Ich zdaniem, termin jest nierealny. - Nie wiem, czy do końca grudnia się uda - usłyszał nasz reporter.



Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich uspokaja jednak, że prace idą zgodnie z planem.

- Tramwaje wrócą na Puławską oraz na ciąg Goworka - Spacerowa - Gagarina 2 września, czyli we wcześniej deklarowanym terminie. Oczywiście nie oznacza to końca robót na styku z kolejnymi odcinkami budowanych tras tramwajowych. Natomiast kolejne prace związane z podłączeniem nowej infrastruktury czy wykończeniowe nie będą miały już wpływu na kursowanie tramwajów - mówi.



Linia na Gagarina - przed zawieszeniem pod koniec lipca - została uruchomiona w maju tego roku. Powstała jako odnoga w ramach budowy linii do Wilanowa.

