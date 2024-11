Warszawa podzieli się „Szpiegowem” z administracją rządową. Jest plan Marta Hernik 15.11.2024 21:41 Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zapowiedział na antenie Polskiego Radia RDC, że przekaże część porosyjskiego kompleksu „Szpiegowo” miastu w formie darowizny. Następnie stolica około 40-tu otrzymanych mieszkań przekaże służbom.

Mariusz Frankowski (autor: RDC)

Wojewoda i ratusz doszli do porozumienia, jak wspólnie wykorzystać kompleks budynków po rosyjskiej ambasadzie przy ulicy Sobieskiego 100 na warszawskim Mokotowie.

– Te 25 proc. zostanie zapisane w zarządzeniu przekazującym. Później już kwestiami mieszkań służbowych i tym, do kogo konkretnie one trafią, do której służby, zajmie się miasto w porozumieniu z wojewodą – mówił wojewoda na antenie RDC.

Remontem lokali zajmie się stołeczny ratusz.

– Dlatego właśnie przekazujemy część kompleksu, bo jeśli dzisiaj jest to w zasobie skarbu państwa, wojewoda nie dysponuje takimi środkami na remont. Stąd ma to być przekazane w formie darowizny do wykorzystania przez miasto i wówczas miasto będzie odpowiedzialne za wyremontowanie tej części – tłumaczył Frankowski.

Ostateczna decyzja w sprawie przeznaczenia kompleksu budynków przy ul. Sobieskiego 100 ma zapaść do końca roku.

Tak zwane Szpiegowo to kompleks budynków, w tym około stu mieszkań przy Sobieskiego 100, przejęty od ambasady rosyjskiej po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Wśród propozycji dotyczących ich zagospodarowania - jest m.in. utworzenie lokali dla stołecznej policji czy lokali komunalnych.

