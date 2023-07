Śmierć niemowlęcia po wypadku w Parku Praskim. Urzędnicy uniewinnieni, prokuratura zapowiada apelację RDC 17.07.2023 18:19 Prokuratura zapowiedziała apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ, który uniewinnił w poniedziałek stołecznych urzędników oskarżonych o zaniedbania, które doprowadziły do śmierci niemowlęcia w Parku Praskim. Do wypadku doszło pięć lat temu. Na dziecko i jego rodziców runął konar drzewa.

Park Praski w Warszawie (autor: Mariochom, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Do wypadku doszło 20 sierpnia 2018 roku. Tego dnia rodzice z 6-miesięczną dziewczynką w wózku wybrali się na spacer do Parku Praskiego. W pewnym momencie zatrzymali się przy ławce. Gdy usiedli, runął na nich potężny konar klonu. Dziewczynka i jej mama w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Liliana zmarła 23 sierpnia 2018 roku.

Proces w sprawie tragicznego wypadku w Parku Praskim ruszył w sierpniu 2020 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ. Na ławie oskarżonych w tej prawie zasiadły specjalistki ds. ogrodnictwa stołecznego Zarządu Zieleni Miejskiej oraz były dyrektor ZZM, Marek P. Celinie Ch. i Agacie M. prokuratura zarzuciła nieumyślnie niedopełnienie obowiązków i stworzenie stanu niebezpieczeństwa dla osób odwiedzających Park Praski. Z kolei byłemu dyrektorowi stołecznego ZZM prokuratura zarzuciła działanie umyślne.

Urzędnicy uniewinnieni

Jak wynika z aktu oskarżenia Marek P. miał nie dopełniać swoich obowiązków m.in. dlatego, że źle opracował wewnętrzną organizację oraz podział zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, "niewłaściwie sprawował nadzór i nie zlecił działań mających na celu ocenę drzew", co skutkowało "znacznym obniżeniem bezpieczeństwa użytkowników Parku Praskiego", zignorował też sygnały pracowników, którzy informowali, że jest ich za mało, by sprawować należyty nadzór nad drzewostanem.

Prokuratura domagała się dla oskarżonych urzędniczek roku i czterech miesięcy więzienia oraz dziesięciu tysięcy zadośćuczynienia dla rodziny zmarłej dziewczynki. Z kolei dla byłego dyrektora roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz nawiązki w wysokości 50 tysięcy złotych.

Nieprawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w poniedziałek. Sąd zdecydował się uniewinnić urzędników.

Prokuratura zapowiedziała apelację. - Nie zgadzamy się z wyrokiem sądu. Jest on dla nas bulwersujący - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska.

Czytaj też: Mniej wypadków, ale więcej ofiar. Nowa kampania policji ws. bezpieczeństwa na drogach