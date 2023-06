Komisja rewizyjna ws. przetargów na odbiór śmieci nie może rozpocząć pracy. „Od marca czekamy na dokumenty”

Od połowy marca komisja rewizyjna ws. przetargów na odbiór odpadów w Warszawie jeszcze nie dostała dokumentów od ratusza. Bez tego zaś nie może rozpocząć swoich analiz. Trudno odbierać to inaczej niż utrudnianie pracy zespołowi, który powstał po to, by tę aferę wyjaśnić – mówi członek komisji Wiktor Klimiuk.