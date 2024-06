Od jutra Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Kto do niej nie wjedzie? RDC 30.06.2024 16:19 Od poniedziałku 1 lipca zacznie obowiązywać w Warszawie Strefa Czystego Transportu. Obejmie całe Śródmieście i fragmenty dzielnic centralnych. Do SCT nie wjadą auta benzynowe starsze niż z 1997 r. oraz te z silnikiem diesla starsze niż z 2005 r.

Strefa Czystego Transportu (autor: ZTP Kraków/zdjęcie ilustracyjne)

Już w poniedziałek zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu. Za wjazd do niej bez uprawnień przewidziano mandat do 500 złotych.

Kto może wjechać do SCT? Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski podpowiada, że można to sprawdzić na stronie ZDM w zakładce „sprawdź swój pojazd”.

— Szacujemy, że 97 procent kierowców poruszających się autami po Warszawie nie musi nic robić w związku ze Strefą Czystego Transportu, bo ich auta spełniają wymogi obowiązujące od 1 lipca. Co najwyżej warto wejść na stronę Urzędu Miasta albo stronę ZDM-u, wpisać podstawowe dane samochodów w specjalny kalkulator, który tam jest, by dowiedzieć się, do kiedy dany auto będzie te wymogi spełniało, no bo przecież nie będzie się robiło młodsze — mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Bartosz Piłat doradca Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie do wdrażania SCT tłumaczy, jak działa specjalny kalkulator.

— W czterech krokach poinformuje nas czy potrzebujemy tej nalepki, bo być może akurat się składa, że nasze auto jest wśród tych 97% samochodów, które nalepki nie potrzebują. Jeśli się okaże po tych czterech krokach, że jednak nie, no to wtedy przechodzimy do składania wniosku o wpisanie na listę aut wyłączonych dodatkowo, objętych tym dodatkowym uprawnieniem i składamy wniosek o nalepkę. Jeśli się ma dokumenty przygotowane, w 10 minut temat przez internet można załatwić — tłumaczy Piłat.

Wyłączenie ze Strefy Czystego Transportu

Rzecznik ZDM wyjaśnia, kto będzie mógł wjechać wjechać do Strefy Czystego Transportu.

— Ci, co są mieszkańcami Warszawy płacącymi tu podatki, albo są seniorami, którzy skończyli 70 lat, albo są osobami niepełnosprawnymi, posługującymi się kartą parkingową. Wniosek o takie wyłączenie najłatwiej złożyć przez internet, choćby po sprawdzeniu swojego pojazdu w kalkulatorze. Jest tam link, żeby to zrobić. Znajdzie się go zarówno na stronie urzędu miasta w zakładce „Strefa Czystego Transportu”, jak i na stronie ZDM-u — mówi Dybalski.

Wyłącznie z SCT obejmuje mieszkańców, którzy rozliczają podatki w Warszawie, seniorów i posiadaczy europejskiej karty parkingowej. Można też otrzymać je dla pojazdu specjalnego lub historycznego. O wyłączenie mogą również ubiegać się, które mają siedzibę bądź rozliczają podatki w Warszawie.

Po spełnieniu wymagań dostaje się wirtualne wyłączenie. Nalepka jest zbędna.

— Osoby, które mają stare auto, ale przysługuje im wyłącznie, mogą otrzymać naklejkę na szybę, natomiast nie ma żadnej kary za brak takiej naklejki. Służby kontrolujące pojazdy w strefie będą sprawdzać uprawnienie, a nie posiadanie naklejki. Będą to robić po numerze rejestracyjnym — wyjaśnia rzecznik.

Zakaz wjazdu. Dla kogo?

Stare samochody nie wjadą do Śródmieścia i fragmentów dzielnic centralnych Warszawy. Zakaz wjazdu dotyczyć będzie aut benzynowych starszych niż z 1997 r. oraz z silnikiem diesla starszych niż z 2005 r.

Zmiany tłumaczy w RDC Bartosz Piłat doradca Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie do wdrażania SCT.

— 1997 rok, benzynowe auto do Strefy Czystego Transportu po 1 lipca wjeżdża. Takiego auta nie trzeba nigdzie zgłaszać, nie trzeba starać się o nalepkę. To auto spełnia wymagania strefy, może przejechać pod znakiem, może po strefie się poruszać. Podobnie w przypadku diesla, rok 2005 jako minimum, przynajmniej w tym roku, powinno to auto być wyprodukowane — mówił Piłat.

Starsze auta nie mogą wjeżdżać do strefy.

— Chyba że ma jej mieszkaniec w Warszawie płacący tu podatki, senior mający przynajmniej 70 lat od zeszłego roku, osoba niepełnosprawna z kartą parkingową albo może to być zabytek — wymienia Piłat.

Poprawa powietrza dzięki SCT?

Wprowadzanie Strefy czystego Transportu to jest proces, którego efekty zobaczymy za kilka lat — podkreśla nasz gość.

— Analizy pokazują, że 2028 rok to będzie ten rok, w którym powinniśmy zaobserwować naprawdę istotną poprawę, jeśli chodzi o stężenia tlenków azotu. To jest jedna z substancji składających się na smog, produkowana w ogromnej ilości przez samochody w Warszawie. Mniej więcej połowa tlenków azotu w powietrzu, które w tym momencie fruwa w Warszawie, to są tlenki azotu z rur wydechowych — mówi.

Mandat za wjazd do Strefy Czystego Transportu bez uprawnień wyniesie 500 złotych.

Strefa Czystego Transportu - najważniejsze informacje

Ograniczony zostanie wjazd pojazdów z silnikiem benzynowym (w tym LPG) starszych niż 27 lat lub niespełniających normy Euro 2 oraz pojazdów z silnikiem Diesla (w tym LPG) starszych niż 19 lat lub niespełniających normy EURO 4. Szczegóły TUTAJ .

. Przez pierwsze 3,5 roku zwolnieni z nich będą mieszkańcy stolicy rozliczający w niej podatki. Wymogi będą więc dotyczyły tylko 3 proc. pojazdów w Warszawie.

Sprawdź, czy Twoje auto jest również zwolnione z wymogów . Seniorzy (ukończone 70 lat) i osoby z niepełnosprawnością będą zwolnieni bezterminowo, co potwierdzi specjalna nalepka.

. Seniorzy (ukończone 70 lat) i osoby z niepełnosprawnością będą zwolnieni bezterminowo, co potwierdzi specjalna nalepka. Osoby zwolnione z wymogów SCT w Warszawie mogą od początku czerwca złożyć wniosek o uprawnienia i nalepkę stacjonarnie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich oraz przez internet. Został uruchomiony specjalny punkt stacjonarny znajdujący się przy ul. Chmielnej 124 (wejście od strony ul. Żelaznej). Wniosek można też wygodnie złożyć online na stronie SprawdzSCT.zdm.waw.pl . Panel pozwala na sprawdzenie czy dany samochód w ogóle potrzebuje mieć naklejkę, a następnie umożliwia złożenie wniosku.

. Panel pozwala na sprawdzenie czy dany samochód w ogóle potrzebuje mieć naklejkę, a następnie umożliwia złożenie wniosku. Łącznie SCT obejmie obszar 37 km kw., czyli 7 proc. powierzchni stolicy. Ulice graniczne będą znajdowały się poza strefą czystego transportu. Zobacz MAPĘ.

