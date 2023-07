Niebezpieczne ścieżki rowerowe w Warszawie. „Tutaj naprawdę nic nie widać” Adrian Pieczka 07.07.2023 07:21 Rowerzyści w Warszawie muszą uważać na niebezpieczne zjazdy. Dwa newralgiczne punkty na mapie rowerowej stolicy powinny zostać zmodernizowane. Chodzi o ścieżkę znajdującą się na Trasie Siekierkowskiej, której widoczność ograniczają krzaki oraz zjazd na ulicy Świderskiej na Białołęce, w którym wyjeżdżający z tunelu kierowcy często nie widzą rozpędzonych rowerzystów zjeżdżających z mostu. — Kierowcy nie zawsze się zatrzymują — mówi radny dzielnicy Białołęka.

5 Niebezpieczna ścieżka rowerowa na Trasie Siekierkowskiej (autor: RDC)

Ścieżka rowerowa na Trasie Siekierkowskiej w okolicy ul. Polskiej może być niebezpieczna zarówno dla rowerzystów, jak i kierowców. Problemem są znacząco ograniczające widoczność krzaki.

Ostatni raz do niebezpiecznego zdarzenia doszło tam we wtorek 4 lipca. Rowerzystka z urazem głowy i ręki po zderzeniu z samochodem została zabrana do szpitala.

W ciągu ostatnich 8 lat doszło tam do czterech wypadków z udziałów rowerzysty.

– Warto pamiętać, że to jest jedna z najstarszych tras rowerowych w Warszawie i należy jej się kompleksowy remont. Mamy to na względzie, ale on jest oczywiście zależny od przyznanych na taki cel pieniędzy – mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Koniec z niebezpiecznym przejazdem na Białołęce?

Niebezpieczny przejazd na Białołęce w Warszawie przejdzie zmiany, ale jeszcze nie w tym roku. Na ulicy Świderskiej kierowcy wyjeżdżający z tunelu często nie widzą rozpędzonych rowerzystów zjeżdżających z mostu.

Radny dzielnicy Białołęka Filip Pelc ocenia, że w tym miejscu notorycznie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.

— Samochody wyjeżdżają z tunelu i mają trochę ograniczoną widoczność, a zaraz potem jest bardzo stromy zjazd, na którym jest droga rowerowa. To powoduje, że rowerzyści jeżdżą tam dość szybko, kierowcy nie zawsze się zatrzymują, a to powoduje niebezpieczne sytuacje — wyjaśnia Pelc.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski informuje, że przejazd na Świderskiej przejdzie zmiany.

— Przy ulicy Świderskiej zaprojektowaliśmy zmiany polegające głównie na odsunięciu przejazdu rowerowego od widauku, uzupełnienie oznakowania i progi oraz pasy akustyczne na jezdni. Termin realizacji jest zależny od przyznanych środków i czasu. Plan na ten rok mamy już wypełniony, ale jest to rzecz do zrobienia — podaje Dybalski.

W zeszłym roku na terenie Warszawy doszło do 194 wypadków z udziałem rowerzystów

