Ścieżka nad Zalew Zegrzyński już od Parku Syrenki. Białołęka dobuduje półkilometrowy fragment Adam Abramiuk 22.11.2023 22:19 Wygodniej i bezpieczniej rowerem z Warszawy nad Zalew Zegrzyński. Białołęka podpisała umowę na budowę drogi i chodnika wzdłuż Kanału Żerańskiego. Dotyczy blisko półkilometrowego odcinka od granicy z Nieporętem do Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej.

Ścieżka nad Zalew Zegrzyński już od Parku Syrenki. Białołęka dobuduje półkilometrowy fragment (autor: Gmina Nieporęt)

Droga i chodnik wzdłuż Kanału Żerańskiego będą dłuższe. Mają zaczynać się od Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej na warszawskiej Białołęce, a nie jak dotąd - od granicy z Nieporętem. Dzielnica podpisała umowę na budowę półkilometrowego odcinka.

- Nowa ścieżka pieszo-rowerowa będzie kontynuacją bardzo popularnego wśród rowerzystów, biegaczy i pieszych szlaku prowadzącego nad Zalew Zegrzyński - mówi burmistrz dzielnicy Grzegorz Kuca.

Prace będą dwuetapowe.

- W pierwszym etapie zrealizujemy inwestycję na odcinku od granicy z gminą Nieporęt do Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej. Koszt budowy blisko 400-metrowego odcinka trasy wynosi 733 tysiące złotych. Mam nadzieję, że po uzyskaniu dodatkowych środków, zrealizujemy drugi etap, obejmujący budowę ciągu pieszo-rowerowego do ulicy Długorzecznej. To dodatkowo 130-metrowy odcinek - dodaje burmistrz.





Jeżeli pozwolą na to warunki, to nowa droga powstanie do końca roku. To projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zdobył blisko 3000 głosów.

