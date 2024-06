Wolontariusze „Palucha” o kontroli ratusza: manipulacja opinią publiczną RDC 13.06.2024 10:22 Rażące błędy i manipulacja opinią publiczną - to odpowiedź wolontariuszy na wystąpienie pokontrolne ratusza w Schronisku Na Paluchu. Ich wnioski zostały w tym tygodniu złożone do Rady Dialogu Społecznego. Pismo trafiło też do radnych nowej Komisji Ochrony Środowiska.

Schronisko Na Paluchu (autor: UM Warszawa)

Prowadzenie nieformalnych zrzutek czy nieuzasadnione leczenie zwierząt poza schroniskiem zarzuca warszawski ratusz wolontariuszom Schroniska Na Paluchu. Urzędnicy swoje stanowisko przedstawiło w wystąpieniu pokontrolnym. Do sprawy odnieśli się wolontariusze.

– Miasto źle i nieprawdziwie nas tam przedstawiło – mówi wolontariuszka „Palucha” Paula Kiełbik. - Pokazuje zły obraz wolontariuszy, jakoby nie wiadomo, co robimy z tymi pieniędzmi i te zrzutki nie są w żaden sposób formalizowane. Do tej pory nie było żadnego problemu z zrzutkami. Schronisko od wielu lat wiedziało, że te pieniądze zbieramy, że w ten sposób pomagamy naszym podopiecznym albo byłym podopiecznym. Więc jest to dla nas po prostu bardziej niezrozumiałe, że nagle z kapelusza zarzuca nam się te kwestie - tłumaczy.



- Oczywiście jeżeli jest taka potrzeba, zabieramy zwierzęta na leczenie poza schronisko - dodaje. - Jednak dzieje się to zawsze poświadczeniem, za zgodą kierownika ambulatorium. Samodzielnie zabieramy tych zwierząt, nie wywozimy i to zawsze jest poprzedzone pobraniem zaświadczenia, epikryzy od naszych schroniskowych lekarzy weterynarii. To zawsze jest poprzedzone podpisaniem protokołu zabrania psa i zdania psa z powrotem do schroniska - wyjaśnia.



Pełną odpowiedź wolontariuszy można znaleźć na facebookowej stronie TUTAJ.

