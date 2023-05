Zaniżone ceny reklam w MZA dla wybranych komitetów wyborczych. Jest akt oskarżenia Cyryl Skiba 18.05.2023 13:43 Komitet wyborczy Koalicji Obywatelskiej miał mieć niższe stawki za reklamy w Miejskich Zakładach Autobusowych – takiego zdania jest Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Przedstawiciel MZA Grzegorz R. oczekuje na rozprawę. Do Sądu Rejonowego Warszawa-Żoliborz wpłyną już akt oskarżenia w tej sprawie.

Zaniżone ceny reklam w MZA (autor: UM Warszawa)

Grzegorz R. z Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie czeka na rozprawę ws. nieprawidłowości przy sprzedaży reklam wyborczych. O tym, czego dokładnie dotyczą zarzuty, mówi RDC rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Tomasz Czułowski.

– Mężczyzna ten usłyszał zarzuty przestępstw polegających na udzieleniu określonym komitetom wyborczym korzyści majątkowych z innego źródła niż fundusz wyborczy w związku ze zmniejszeniem kosztów reklamy wyborczej w ramach usług realizowanych przez Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie w wyborach samorządowych w 2018 roku – podaje rzecznik prokuratury.

Oskarżony m.in. różnicował stawki upustów dla komitetów wyborczych.

– Zarząd MZA podjął uchwałę przewidującą jednakowe zniżki dla wszystkich komitetów wyborczych. Podejrzany Grzegorz R. został zobowiązany do wykonania tej uchwały, przy czym dopuścił się on zróżnicowania stawek upustów między dwoma komitetami wyborczymi, które powzięły informację o treści tej uchwały. Ponadto przekroczył on ustalone uchwałą limity zniżek, udzielając dla jednego z komitetów wyborczych upustu poniżej dopuszczalnych stawek – mówi Czułowski.

Sprawa sprzedaży reklam z upustami miała mieć miejsce cztery lata temu. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do Prokuratury Krajowej złożyli w 2019 roku poseł PiS Paweł Lisiecki i Sebastian Kaleta, który był wówczas radnym PiS (teraz jest posłem Solidarnej Polski).

Na początku PK powierzyła śledztwo prokuraturze w Legnicy, później przejęła je prokuratura w Jeleniej Górze. Żadna z nich nie postawiła zarzutu działania na niekorzyść spółki MZA ze względu na to, że szkoda nie przekroczyła kwoty 200 tys. zł. Poza tym na zniżki te zgodził się sam zarząd MZA.

Grzegorzowi R. jest również radnym dzielnicy Śródmieście z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Grozi mu grzywna do 100 tysięcy złotych.

Czytaj też: Rusza proces ws. zabójstwa małżeństwa na Grochowie. W tle tzw. grupa ożarowska